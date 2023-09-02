02 сентября 2023

В Одесской области заявили о повреждениях порта после удара ВС РФ

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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, навигация, берег, река кама, весна, теплоход, порт
ВС РФ нанесли точный удар по инфраструктуре порта в Одесской области Фото:
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Порт в Одесской области получил повреждения в результате удара ВС РФ. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения», — написал Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения были получены после нанесения удара со стороны российских военных.

Ранее в Одессе произошел мощный взрыв. В связи с этим была объявлена воздушная тревога по всей области, передает «Национальная служба новостей». В Рени очевидцы услышали взрыва. Звуки хлопков доносились из порта, где находятся военные объекты ВСУ. Предполагается, что огонь мог быть открыт с помощью дронов «Герань-2», сообщает «Царьград».

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Порт в Одесской области получил повреждения в результате удара ВС РФ. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер. «Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения», — написал Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения были получены после нанесения удара со стороны российских военных. Ранее в Одессе произошел мощный взрыв. В связи с этим была объявлена воздушная тревога по всей области, передает «Национальная служба новостей». В Рени очевидцы услышали взрыва. Звуки хлопков доносились из порта, где находятся военные объекты ВСУ. Предполагается, что огонь мог быть открыт с помощью дронов «Герань-2», сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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