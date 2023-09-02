В Одесской области заявили о повреждениях порта после удара ВС РФ

Порт в Одесской области получил повреждения в результате удара ВС РФ. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения», — написал Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения были получены после нанесения удара со стороны российских военных.
Ранее в Одессе произошел мощный взрыв. В связи с этим была объявлена воздушная тревога по всей области, передает «Национальная служба новостей». В Рени очевидцы услышали взрыва. Звуки хлопков доносились из порта, где находятся военные объекты ВСУ. Предполагается, что огонь мог быть открыт с помощью дронов «Герань-2», сообщает «Царьград».
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