В Одесской области заявили о повреждениях порта после удара ВС РФ

03 сентября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли точный удар по инфраструктуре порта в Одесской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порт в Одесской области получил повреждения в результате удара ВС РФ. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер. «Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения», — написал Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения были получены после нанесения удара со стороны российских военных. Ранее в Одессе произошел мощный взрыв. В связи с этим была объявлена воздушная тревога по всей области, передает «Национальная служба новостей». В Рени очевидцы услышали взрыва. Звуки хлопков доносились из порта, где находятся военные объекты ВСУ. Предполагается, что огонь мог быть открыт с помощью дронов «Герань-2», сообщает «Царьград».

Порт в Одесской области получил повреждения в результате удара ВС РФ. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Кипер. «Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения», — написал Кипер в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждения были получены после нанесения удара со стороны российских военных. Ранее в Одессе произошел мощный взрыв. В связи с этим была объявлена воздушная тревога по всей области, передает «Национальная служба новостей». В Рени очевидцы услышали взрыва. Звуки хлопков доносились из порта, где находятся военные объекты ВСУ. Предполагается, что огонь мог быть открыт с помощью дронов «Герань-2», сообщает «Царьград».