Челябинская полиция нашла школьниц, которые использовали Вечный огонь для жарки

03 сентября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Полицейские провели беседу с родителями школьниц Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция в Чебаркуле (Челябинская область) установила личности двух школьниц, которые использовали Вечный огонь для жарки. Их родителям грозит административное дело, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «У Вечного огня действительно находились две несовершеннолетние девочки, которые на замечания прохожих не реагировали. Инспекторы установили личности обеих школьниц и адреса их проживания. В отношении законных представителей собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родительских обязанностей“)», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по региону. Школьницы ранее в поле зрения полиции не попадали. Их семьи на учете в органах соцзащиты не стоят. Родители вместе с детьми были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу. Ранее в соцсетях появились фото школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы. Их поведение возмутило горожан.

Полиция в Чебаркуле (Челябинская область) установила личности двух школьниц, которые использовали Вечный огонь для жарки. Их родителям грозит административное дело, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «У Вечного огня действительно находились две несовершеннолетние девочки, которые на замечания прохожих не реагировали. Инспекторы установили личности обеих школьниц и адреса их проживания. В отношении законных представителей собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родительских обязанностей“)», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по региону. Школьницы ранее в поле зрения полиции не попадали. Их семьи на учете в органах соцзащиты не стоят. Родители вместе с детьми были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу. Ранее в соцсетях появились фото школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы. Их поведение возмутило горожан.