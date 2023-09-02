02 сентября 2023
01 сентября 2023

Челябинская полиция нашла школьниц, которые использовали Вечный огонь для жарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейские
Полицейские провели беседу с родителями школьниц Фото:

Полиция в Чебаркуле (Челябинская область) установила личности двух школьниц, которые использовали Вечный огонь для жарки. Их родителям грозит административное дело, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«У Вечного огня действительно находились две несовершеннолетние девочки, которые на замечания прохожих не реагировали. Инспекторы установили личности обеих школьниц и адреса их проживания. В отношении законных представителей собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родительских обязанностей“)», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по региону.

Школьницы ранее в поле зрения полиции не попадали. Их семьи на учете в органах соцзащиты не стоят. Родители вместе с детьми были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу.

Ранее в соцсетях появились фото школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы. Их поведение возмутило горожан.

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Полиция в Чебаркуле (Челябинская область) установила личности двух школьниц, которые использовали Вечный огонь для жарки. Их родителям грозит административное дело, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «У Вечного огня действительно находились две несовершеннолетние девочки, которые на замечания прохожих не реагировали. Инспекторы установили личности обеих школьниц и адреса их проживания. В отношении законных представителей собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ („Неисполнение родительских обязанностей“)», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по региону. Школьницы ранее в поле зрения полиции не попадали. Их семьи на учете в органах соцзащиты не стоят. Родители вместе с детьми были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу. Ранее в соцсетях появились фото школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы. Их поведение возмутило горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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