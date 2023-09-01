Полиция проверит, что делали подростки у Вечного огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) полиция проверяет инцидент с подростками, которые что-то жарили на Вечном огне. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский».

«Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы», — сообщается на странице отдела в соцсети «ВКонтакте».

В паблике «Типичный Чебаркуль» опубликовано фото, на котором две девочки что-то жарят на Вечном огне. Это возмутило жителей города.

В Миассе (Челябинская область) прохожие застали подростков, когда они кидали венки в Вечный огонь. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.