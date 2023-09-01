01 сентября 2023

Подростки в Чебаркуле использовали Вечный огонь для жарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, день победы, день памяти и скорби, вечный огонь
Полиция проверит, что делали подростки у Вечного огня Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) полиция проверяет инцидент с подростками, которые что-то жарили на Вечном огне. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский».

«Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы», — сообщается на странице отдела в соцсети «ВКонтакте».

В паблике «Типичный Чебаркуль» опубликовано фото, на котором две девочки что-то жарят на Вечном огне. Это возмутило жителей города.

В Миассе (Челябинская область) прохожие застали подростков, когда они кидали венки в Вечный огонь. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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В Чебаркуле (Челябинская область) полиция проверяет инцидент с подростками, которые что-то жарили на Вечном огне. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский». «Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы», — сообщается на странице отдела в соцсети «ВКонтакте». В паблике «Типичный Чебаркуль» опубликовано фото, на котором две девочки что-то жарят на Вечном огне. Это возмутило жителей города. В Миассе (Челябинская область) прохожие застали подростков, когда они кидали венки в Вечный огонь. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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