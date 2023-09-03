В сети появилось видео перестрелки полицейских с браконьерами в Бурятии

03 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Между браконьерами и полицейскими в Бурятии завязалась перестрелка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В интернете опубликовано видео перестрелки между полицейскими и браконьерами в Бурятии. Видео задержания нелегальных добытчиков нефрита, которое произошло в конце июля, показало издание «Известия». Видео снято одним из силовиков при помощи камеры, закрепленной на его теле. На записи видно момент стрельбы, в котором браконьеры начали бросать камни в сторону полиции. Силовики отступили, но затем открыли огонь и приказали преступникам лечь на землю. Браконьеры не спешили выполнять требование полиции и даже осыпали их оскорблениями, включая слова: «На Украину езжай, там стреляй». В начале августа в результате рейда регионального МВД были задержаны 30 местных жителей в возрасте от 17 до 42 лет. У них было изъято более 80 килограммов незаконно добытого нефрита. Задержанные заявили, что они приняли полицейских за «бандитов» и поэтому оказали сопротивление. В результате перестрелки один человек получил ранение в бедро, а другой — травму головы от попадания камня.

В интернете опубликовано видео перестрелки между полицейскими и браконьерами в Бурятии. Видео задержания нелегальных добытчиков нефрита, которое произошло в конце июля, показало издание «Известия». Видео снято одним из силовиков при помощи камеры, закрепленной на его теле. На записи видно момент стрельбы, в котором браконьеры начали бросать камни в сторону полиции. Силовики отступили, но затем открыли огонь и приказали преступникам лечь на землю. Браконьеры не спешили выполнять требование полиции и даже осыпали их оскорблениями, включая слова: «На Украину езжай, там стреляй». В начале августа в результате рейда регионального МВД были задержаны 30 местных жителей в возрасте от 17 до 42 лет. У них было изъято более 80 килограммов незаконно добытого нефрита. Задержанные заявили, что они приняли полицейских за «бандитов» и поэтому оказали сопротивление. В результате перестрелки один человек получил ранение в бедро, а другой — травму головы от попадания камня.