Политолог Костин раскрыл, по какому сценарию пройдут выборы тюменского губернатора

Политолог Костин: выборы тюменского губернатора укладываются в общий сценарий кампаний

По мнению Костина, кампания по выборам тюменского губернатора проходит без проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы губернатора Тюменской области пройдут по сценарию, который характеризуется высоким уровнем поддержки действующих глав регионов и запросом общества на стабильность и консолидацию вокруг власти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Выборы тюменского губернатора укладываются в общий сценарий кампаний, идущих по стане. Они сегодня проходят, если так можно сказать, в „технократическом“ стиле — высшие должностные занимаются своей текущей работой, но, может быть, чуть более активно об этом рассказывают. В условиях „новой нормальности“ такая стилистика выборов соответствует ожиданиям людей», — поделился Костин с агентством.

Он добавил, что, несмотря на интригу: как проголосуют субъекты «Тюменской матрешки» (ХМАО и ЯНАО), больших рисков для действующего губернатора нет. «Сегодня эксперты не видят реальных проблем на тюменских выборах», — сообщил политолог.

На результат действующего губернатора Моора позитивно повлияет «фактор отложенного выбора», который почти повсеместно работает на действующих глав субъектов. «В голосовании за действующих губернаторов люди реализуют запрос на стабильность. Главный нарратив избирателя — давайте отложим все выяснение отношений на потом, когда ситуация изменится кардинально, а пока что главное — поддержание привычного формата жизни», — поделился с URA.RU Костин.

Ранее Фонд развития гражданского общества дал оценку выборам губернатора Тюменской области. Он назвал их бодрыми и креативными.