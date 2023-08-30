Политолог Костин назвал регионы УрФО с высокой политической активностью

Екатеринбург, Тюмень и ХМАО — регионы с самой высокой политической активностью в УрФО. На это в беседе с URA.RU намекнул руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, сравнивая выборы в Тюменской матрешке с «нетворческими» выборами в Красноярском крае.
«Еще с выборов [мэра Москвы Сергея] Собянина у Тюмени другая электоральная история и другая электоральная традиция (отличная от Красноярского края — прим. ред.). Это связано с традициями округа (УрФО). Здесь же и Екатеринбург, и ХМАО, где периодически возникают интриги», — поделился Костин с агентством.
Ранее в докладе ФоРГО была дана оценка выборам губернатора Тюменской области 2023 года. Их назвали креативными и бодрыми.
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