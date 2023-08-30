Политолог Костин назвал регионы УрФО с высокой политической активностью

Политолог Костин: у УрФО богатая электоральная история и традиция

30 августа 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Политолог Костин: еще с выборов Собянина у Тюмени другая электоральная традиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбург, Тюмень и ХМАО — регионы с самой высокой политической активностью в УрФО. На это в беседе с URA.RU намекнул руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, сравнивая выборы в Тюменской матрешке с «нетворческими» выборами в Красноярском крае. «Еще с выборов [мэра Москвы Сергея] Собянина у Тюмени другая электоральная история и другая электоральная традиция (отличная от Красноярского края — прим. ред.). Это связано с традициями округа (УрФО). Здесь же и Екатеринбург, и ХМАО, где периодически возникают интриги», — поделился Костин с агентством. Ранее в докладе ФоРГО была дана оценка выборам губернатора Тюменской области 2023 года. Их назвали креативными и бодрыми.

Екатеринбург, Тюмень и ХМАО — регионы с самой высокой политической активностью в УрФО. На это в беседе с URA.RU намекнул руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, сравнивая выборы в Тюменской матрешке с «нетворческими» выборами в Красноярском крае. «Еще с выборов [мэра Москвы Сергея] Собянина у Тюмени другая электоральная история и другая электоральная традиция (отличная от Красноярского края — прим. ред.). Это связано с традициями округа (УрФО). Здесь же и Екатеринбург, и ХМАО, где периодически возникают интриги», — поделился Костин с агентством. Ранее в докладе ФоРГО была дана оценка выборам губернатора Тюменской области 2023 года. Их назвали креативными и бодрыми.