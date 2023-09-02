02 сентября 2023
01 сентября 2023

Глава СК потребовал проверить историю с осквернением Вечного огня в Тюмени

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Проводы контрактников. Тюмень , гвоздики, вечный огонь, солдат, контрактники
Тюменец осквернил Вечный огонь сев на него оголенной нижней честью тела Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения Вечного огня в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Тюмени местный житель осквернил Вечный огонь. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах», — написала пресс-служба telegram-канале.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. За осквернение его сейчас разыскивает полиция.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения Вечного огня в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Тюмени местный житель осквернил Вечный огонь. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах», — написала пресс-служба telegram-канале. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. За осквернение его сейчас разыскивает полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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