Глава СК потребовал проверить историю с осквернением Вечного огня в Тюмени

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения Вечного огня в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Тюмени местный житель осквернил Вечный огонь. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах», — написала пресс-служба telegram-канале.
Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. За осквернение его сейчас разыскивает полиция.
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