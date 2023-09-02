Глава СК потребовал проверить историю с осквернением Вечного огня в Тюмени

03 сентября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Тюменец осквернил Вечный огонь сев на него оголенной нижней честью тела Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения Вечного огня в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Тюмени местный житель осквернил Вечный огонь. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах», — написала пресс-служба telegram-канале. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. За осквернение его сейчас разыскивает полиция.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения Вечного огня в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Тюмени местный житель осквернил Вечный огонь. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах», — написала пресс-служба telegram-канале. Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. За осквернение его сейчас разыскивает полиция.