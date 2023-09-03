Между ВСУ и НАТО существует серьезный языковой барьер, пишет Kyiv Independent Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. Они также утверждают, что офицеры НАТО не имеют полного понимания реальной обстановки на местах. Об этом пишет издание Kyiv Independent.

«От низших чинов до командиров — им не хватает и боевого опыта. Офицеры НАТО, проводящие инструктаж ВСУ, не понимают реальной обстановки на местах», — цитирует слова украинских солдат издание. Они добавили, что в украинской армии сталкиваются с отсутствием боевого опыта, проблемами с переводчиками и передачей точных команд и ответов инструкторов.

Военнослужащие также отмечают, что российская армия в Харьковской области обладает значительным боевым опытом и хорошей вооруженностью. В результате, украинские солдаты начинают терять мотивацию для продолжения сражений, сомневаясь в смысле бесцельных боевых действий, заключил автор материала.

Ранее стало известно, что ВСУ вынуждены использовать слабо подготовленных снайперов против российской армии из-за высоких потерь и нехватки времени на их обучение. Украинский военнопленный Роман Левко рассказал, что российские военные превосходят их в подготовке. Левко заявил, что командиры российских подразделений лично готовят своих бойцов и проявляют заботу о них, передает деловое издание «Взгляд».