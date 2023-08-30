WSJ: ВСУ используют на фронте плохо подготовленных снайперов

Вооруженные силы Украины вынуждены использовать против российской армии слабо подготовленных снайперов. Это связано с высокими потерями в ходе боевых действий.
«Обучение снайперов занимает недели, на что Украина не имеет времени из-за больших потерь. <…> Украина отправляет больше снайперов с меньшей технической подготовкой, чем элитных снайперов, для поддержки обычных пехотных войск с точным прицеливанием», — пишет американская газета
Ранее украинские военные заявили о превосходстве российских снайперов. Стрелки ВСУ вынуждены в жатые сроки проводить обучение из-за больших потерь живой силы в ходе контрнаступления.
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