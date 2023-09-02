02 сентября 2023

У пенсионерки случился сердечный приступ в самолете, летевшем в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Женщине стало плохо в самолете «Аэрофлота» (архивное фото) Фото:

У 70-летней женщины случился сердечный приступ на борту лайнера «Аэрофлота», который летел из Москвы в Екатеринбург. Из-за этого, как пишут в соцсетях, самолет экстренно сел в аэропорту Казани.

«Во время полета в Екатеринбург на борту самолета „Аэрофлота“ стало плохо 70-летней женщине. Командир лайнера принял решение экстренно садиться в Казани», — пишет telegram-канал Aviaincident. На борту был врач, который помогал женщине.

Инцидент произошел 2 сентября. Самолет сел в Казани в 16:25 по московскому времени. В пресс-службе авиакомпании URA.RU подтвердили факт случившегося происшествия. «Женщину увезли в больницу, когда лайнер сел в аэропорту. После этого самолет дозаправился и вылетел в Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира на борту. Лайнер летел из Москвы в Грозный.

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У 70-летней женщины случился сердечный приступ на борту лайнера «Аэрофлота», который летел из Москвы в Екатеринбург. Из-за этого, как пишут в соцсетях, самолет экстренно сел в аэропорту Казани. «Во время полета в Екатеринбург на борту самолета „Аэрофлота“ стало плохо 70-летней женщине. Командир лайнера принял решение экстренно садиться в Казани», — пишет telegram-канал Aviaincident. На борту был врач, который помогал женщине. Инцидент произошел 2 сентября. Самолет сел в Казани в 16:25 по московскому времени. В пресс-службе авиакомпании URA.RU подтвердили факт случившегося происшествия. «Женщину увезли в больницу, когда лайнер сел в аэропорту. После этого самолет дозаправился и вылетел в Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира на борту. Лайнер летел из Москвы в Грозный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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