Когда включат отопление

Отопление включают, когда пять дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов выше нуля. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев.
«Основное условие для включения отопления в многоквартирных домах — среднесуточная температура ниже 8 градусов, которая держится на протяжении пяти дней. Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — сказал Андрей Шальнев.
По его словам, готовность к зиме должны принимать жильцы дома, но в большинстве случаев это правило игнорируется. «Запускать такие работы необходимо сразу после окончания предыдущего отопительного периода, затем сдавать их комиссии из представителей РСО и органов местной власти. По результатам проверки комиссия составляет акт о готовности к отопительному периоду. Его должны подписать сотрудники УК и представители совета дома. Однако на практике собственники редко участвуют в приемке работ. Встречаются случаи, когда подписи подделывают, либо их оставляют лояльные к УК жильцы без реального участия в осмотре», — отметил собеседник агентства.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.