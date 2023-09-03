Когда включат отопление

Эксперт по ЖКХ Шалнев: отопление включат при температуре ниже 8 градусов

04 сентября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Подготовка к отопительному сезону начинается сразу после его завершения, сказал Андрей Шальнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отопление включают, когда пять дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов выше нуля. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев. «Основное условие для включения отопления в многоквартирных домах — среднесуточная температура ниже 8 градусов, которая держится на протяжении пяти дней. Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — сказал Андрей Шальнев. По его словам, готовность к зиме должны принимать жильцы дома, но в большинстве случаев это правило игнорируется. «Запускать такие работы необходимо сразу после окончания предыдущего отопительного периода, затем сдавать их комиссии из представителей РСО и органов местной власти. По результатам проверки комиссия составляет акт о готовности к отопительному периоду. Его должны подписать сотрудники УК и представители совета дома. Однако на практике собственники редко участвуют в приемке работ. Встречаются случаи, когда подписи подделывают, либо их оставляют лояльные к УК жильцы без реального участия в осмотре», — отметил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отопление включают, когда пять дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов выше нуля. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев. «Основное условие для включения отопления в многоквартирных домах — среднесуточная температура ниже 8 градусов, которая держится на протяжении пяти дней. Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — сказал Андрей Шальнев. По его словам, готовность к зиме должны принимать жильцы дома, но в большинстве случаев это правило игнорируется. «Запускать такие работы необходимо сразу после окончания предыдущего отопительного периода, затем сдавать их комиссии из представителей РСО и органов местной власти. По результатам проверки комиссия составляет акт о готовности к отопительному периоду. Его должны подписать сотрудники УК и представители совета дома. Однако на практике собственники редко участвуют в приемке работ. Встречаются случаи, когда подписи подделывают, либо их оставляют лояльные к УК жильцы без реального участия в осмотре», — отметил собеседник агентства.