03 сентября 2023

Когда включат отопление

Эксперт по ЖКХ Шалнев: отопление включат при температуре ниже 8 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Подготовка к отопительному сезону начинается сразу после его завершения, сказал Андрей Шальнев Фото:

Отопление включают, когда пять дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов выше нуля. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев.

«Основное условие для включения отопления в многоквартирных домах — среднесуточная температура ниже 8 градусов, которая держится на протяжении пяти дней. Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — сказал Андрей Шальнев.

По его словам, готовность к зиме должны принимать жильцы дома, но в большинстве случаев это правило игнорируется. «Запускать такие работы необходимо сразу после окончания предыдущего отопительного периода, затем сдавать их комиссии из представителей РСО и органов местной власти. По результатам проверки комиссия составляет акт о готовности к отопительному периоду. Его должны подписать сотрудники УК и представители совета дома. Однако на практике собственники редко участвуют в приемке работ. Встречаются случаи, когда подписи подделывают, либо их оставляют лояльные к УК жильцы без реального участия в осмотре», — отметил собеседник агентства.

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Отопление включают, когда пять дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов выше нуля. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор сервиса по управлению многоквартирными домами Butler Андрей Шальнев. «Основное условие для включения отопления в многоквартирных домах — среднесуточная температура ниже 8 градусов, которая держится на протяжении пяти дней. Наряду с этим важным организационным критерием выступает подписание паспорта готовности к зиме по конкретному жилому дому. Управляющие компании должны ежегодно проводить работы по подготовке к зимнему сезону», — сказал Андрей Шальнев. По его словам, готовность к зиме должны принимать жильцы дома, но в большинстве случаев это правило игнорируется. «Запускать такие работы необходимо сразу после окончания предыдущего отопительного периода, затем сдавать их комиссии из представителей РСО и органов местной власти. По результатам проверки комиссия составляет акт о готовности к отопительному периоду. Его должны подписать сотрудники УК и представители совета дома. Однако на практике собственники редко участвуют в приемке работ. Встречаются случаи, когда подписи подделывают, либо их оставляют лояльные к УК жильцы без реального участия в осмотре», — отметил собеседник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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