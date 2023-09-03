Роскомнадзор получит право закрывать сайты с инструкциями по обходу блокировок

Роскомнадзор сможет закрывать сайты с инструкциями по обходу блокировок. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
«По проекту постановления Роскомнадзор сможет включать в Единый реестр запрещенной информации сайты в сети „Интернет“, на которых размещаются способы доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», — указано в проекте
Ранее Роскомнадзор внес в международную базу данных ALERT 1768 доменных адресов сайтов. По мнению ведомства, они нарушают авторские права, в связи с чем доступ к ним должен быть блокирован и за границей.
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