Роскомнадзор получит право закрывать сайты с инструкциями по обходу блокировок

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор будет закрывать сайты с инструкциями по обходу блокировок Фото:

Роскомнадзор сможет закрывать сайты с инструкциями по обходу блокировок. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«По проекту постановления Роскомнадзор сможет включать в Единый реестр запрещенной информации сайты в сети „Интернет“, на которых размещаются способы доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», — указано в проекте постановления.

Ранее Роскомнадзор внес в международную базу данных ALERT 1768 доменных адресов сайтов. По мнению ведомства, они нарушают авторские права, в связи с чем доступ к ним должен быть блокирован и за границей.

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Роскомнадзор сможет закрывать сайты с инструкциями по обходу блокировок. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. «По проекту постановления Роскомнадзор сможет включать в Единый реестр запрещенной информации сайты в сети „Интернет“, на которых размещаются способы доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», — указано в проекте постановления. Ранее Роскомнадзор внес в международную базу данных ALERT 1768 доменных адресов сайтов. По мнению ведомства, они нарушают авторские права, в связи с чем доступ к ним должен быть блокирован и за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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