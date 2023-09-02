Лидер партии «Яблоко» прилетит в Екатеринбург за пару дней до выборов

Николай Рыбаков проведет встречу в Екатеринбурге
новость из сюжетаВыборы-2023
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков 6 сентября прилетит в Екатеринбург с предвыборным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября.
«В Екатеринбург 6 сентября прилетит председатель партии „Яблоко“ Николай Рыбаков. В рамках поездки он побывает на площади Труда и проведет встречу в гостинице», — пишет telegram-канал «Екатеринбургское Яблоко».
Ранее сообщалось, что в столицу Урала прилетит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он будет в Екатеринбурге 4 сентября, за два дня до приезда Рыбакова.
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