Лидер партии «Яблоко» прилетит в Екатеринбург за пару дней до выборов 03 сентября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 + Николай Рыбаков проведет встречу в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков 6 сентября прилетит в Екатеринбург с предвыборным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября. «В Екатеринбург 6 сентября прилетит председатель партии „Яблоко“ Николай Рыбаков. В рамках поездки он побывает на площади Труда и проведет встречу в гостинице», — пишет telegram-канал «Екатеринбургское Яблоко». Ранее сообщалось, что в столицу Урала прилетит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он будет в Екатеринбурге 4 сентября, за два дня до приезда Рыбакова. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков 6 сентября прилетит в Екатеринбург с предвыборным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября. «В Екатеринбург 6 сентября прилетит председатель партии „Яблоко“ Николай Рыбаков. В рамках поездки он побывает на площади Труда и проведет встречу в гостинице», — пишет telegram-канал «Екатеринбургское Яблоко». Ранее сообщалось, что в столицу Урала прилетит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он будет в Екатеринбурге 4 сентября, за два дня до приезда Рыбакова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям