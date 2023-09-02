02 сентября 2023

Лидер партии «Яблоко» прилетит в Екатеринбург за пару дней до выборов

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Николай Рыбаков проведет встречу в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков 6 сентября прилетит в Екатеринбург с предвыборным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября.

«В Екатеринбург 6 сентября прилетит председатель партии „Яблоко“ Николай Рыбаков. В рамках поездки он побывает на площади Труда и проведет встречу в гостинице», — пишет telegram-канал «Екатеринбургское Яблоко».

Ранее сообщалось, что в столицу Урала прилетит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он будет в Екатеринбурге 4 сентября, за два дня до приезда Рыбакова.

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Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков 6 сентября прилетит в Екатеринбург с предвыборным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября. «В Екатеринбург 6 сентября прилетит председатель партии „Яблоко“ Николай Рыбаков. В рамках поездки он побывает на площади Труда и проведет встречу в гостинице», — пишет telegram-канал «Екатеринбургское Яблоко». Ранее сообщалось, что в столицу Урала прилетит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он будет в Екатеринбурге 4 сентября, за два дня до приезда Рыбакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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