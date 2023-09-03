Резников считает, что Украину примут в НАТО без соблюдения правил альянса

03 сентября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Алексей Резников уверен, что Украину примут в НАТО без соблюдения правил альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина вступить в НАТО, игнорируя некоторые правила альянса. Такую надежду выразил министр обороны страны Алексей Резников. «Так вот, если будут принимать политическое решение по приглашению и принятию Украины в НАТО, то его будут принимать не по количеству внедренных у нас стандартов НАТО», — заявил Алексей Резников, его слова приводит издание «Укринформ». Свой тезис он подкрепил аргументами, которые получил после общения с представителями других стран НАТО, чьи государства вступили в альянс после 1991 года. В разговоре они отмечали, что их страны на момент присоединения к альянсу имели в среднем 30% от стандартов НАТО. У некоторых стран он ниже — 8%. «То есть, не нужно все 100% иметь, чтобы быть принятым в Альянс! Я стал разбираться», — выразился Резников. Он также отметил, что по некоторым пунктам Украины уже перевыполнила показатели. Например, это касается снабжения армии питьевой водой. Ранее Минобороны Украины сообщали, что в армии введена четверть от стандартов НАТО. По сообщению ведомства, это больше, чем у некоторых членов альянса, передает РИА Новости. Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО после начала спецоперации. Альянс отказывается принимать страну потому, что это приведет к прямому столкновению США и России. Однако страна может попасть в НАТО по частям, отмечал председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. Таким образом это обезопасить мир от эскалации конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина вступить в НАТО, игнорируя некоторые правила альянса. Такую надежду выразил министр обороны страны Алексей Резников. «Так вот, если будут принимать политическое решение по приглашению и принятию Украины в НАТО, то его будут принимать не по количеству внедренных у нас стандартов НАТО», — заявил Алексей Резников, его слова приводит издание «Укринформ». Свой тезис он подкрепил аргументами, которые получил после общения с представителями других стран НАТО, чьи государства вступили в альянс после 1991 года. В разговоре они отмечали, что их страны на момент присоединения к альянсу имели в среднем 30% от стандартов НАТО. У некоторых стран он ниже — 8%. «То есть, не нужно все 100% иметь, чтобы быть принятым в Альянс! Я стал разбираться», — выразился Резников. Он также отметил, что по некоторым пунктам Украины уже перевыполнила показатели. Например, это касается снабжения армии питьевой водой. Ранее Минобороны Украины сообщали, что в армии введена четверть от стандартов НАТО. По сообщению ведомства, это больше, чем у некоторых членов альянса, передает РИА Новости. Украина отправила заявку на ускоренное вступление в НАТО после начала спецоперации. Альянс отказывается принимать страну потому, что это приведет к прямому столкновению США и России. Однако страна может попасть в НАТО по частям, отмечал председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. Таким образом это обезопасить мир от эскалации конфликта.