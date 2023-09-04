Биолог Ярошенко объяснил рост лесных пожаров неэффективной работой властей

04 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Нужно проводить уроки по пожарной безопасности, сказал Алексей Ярошенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Количество лесных пожаров продолжает расти из-за низкоэффективных мер борьбы с ними, которые необходимо менять. Об этом рассказал в беседе с URA.RU кандидат биологических наук Алексей Ярошенко. «Чтобы прекратить ежегодные катастрофические лесные пожары, причиняющие колоссальный вред природе и людям, нужно на государственном уровне перейти от околопожарного популизма и невежественных эмоциональных действий к стратегическим системным мерам по охране природных территорий от огня. Максимально сократить хозяйственные практики, приводящие к пожарам или служащие рекламой опасного обращения с огнем, а в оставшихся случаях — обеспечить необходимые меры пожарной безопасности», — сказал Алексей Ярошенко. Также он призвал создать всеобъемлющую систему противопожарного просвещения населения. «В качестве первоочередных шагов нужно ввести противопожарную агитацию и пропаганду в Лесной кодекс. Необходимо проводить обязательный типовой урок пожарной безопасности на природных территориях во всех школах страны в начале пожароопасного сезона. Это только часть того, что нужно делать для предотвращения пожаров», — подчеркнул эксперт. Регионы не могут на ранних стадиях ликвидировать очаги возгорания в лесах, так как им не хватает трудовых и материальных ресурсов, отметил координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса «Народного фронта» в Алтайском крае Алексей Грибков. Руководитель команды добровольных лесных пожарных в Центральном регионе Кася Кулькова заявила, что необходима достойная оплата труда тем, кто занимается тушением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Количество лесных пожаров продолжает расти из-за низкоэффективных мер борьбы с ними, которые необходимо менять. Об этом рассказал в беседе с URA.RU кандидат биологических наук Алексей Ярошенко. «Чтобы прекратить ежегодные катастрофические лесные пожары, причиняющие колоссальный вред природе и людям, нужно на государственном уровне перейти от околопожарного популизма и невежественных эмоциональных действий к стратегическим системным мерам по охране природных территорий от огня. Максимально сократить хозяйственные практики, приводящие к пожарам или служащие рекламой опасного обращения с огнем, а в оставшихся случаях — обеспечить необходимые меры пожарной безопасности», — сказал Алексей Ярошенко. Также он призвал создать всеобъемлющую систему противопожарного просвещения населения. «В качестве первоочередных шагов нужно ввести противопожарную агитацию и пропаганду в Лесной кодекс. Необходимо проводить обязательный типовой урок пожарной безопасности на природных территориях во всех школах страны в начале пожароопасного сезона. Это только часть того, что нужно делать для предотвращения пожаров», — подчеркнул эксперт. Регионы не могут на ранних стадиях ликвидировать очаги возгорания в лесах, так как им не хватает трудовых и материальных ресурсов, отметил координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса «Народного фронта» в Алтайском крае Алексей Грибков. Руководитель команды добровольных лесных пожарных в Центральном регионе Кася Кулькова заявила, что необходима достойная оплата труда тем, кто занимается тушением.