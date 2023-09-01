Координатор группы мониторинга: в регионах нет денег для тушения лесных пожаров

02 сентября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Регионы часто не могут привлекать деньги из внебюджетных источников для тушения пожаров, отметил Алексей Грибков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Регионы не могут на ранних стадиях ликвидировать очаги возгорания в лесах, так как им не хватает трудовых и материальных ресурсов. Об этом URA.RU рассказал координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса «Народного фронта» в Алтайском крае, специалист отдела экологического просвещения в государственном заповеднике «Тигирекский» Алексей Грибков. «В мире идет изменение климата. Все чаще устанавливается более засушливая погода в весенне-летние периоды, которая приводит к лесным пожарам. Почему не получается на ранней стадии их тушить или не допускать распространения огня — очевидно, сказывается недостаток трудовых и материальных ресурсов. Предупреждение и ликвидация лесных пожаров осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета в рамках переданных полномочий. В настоящее время этого финансирования недостаточно. Для многих регионов это критично, особенно для дотационных, так как средств недостаточно, и нет возможности привлечения их из внебюджетных источников», — объяснил Алексей Грибков. Ранее эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк подчеркнул, что очаги возгорания в лесах не нужно выбирать по значимости, ликвидировать нужно все. Для этого необходимо увеличить финансирование пожарной службы. О том, что в России начинают поздно тушить лесные возгорания, сообщала URA.RU и биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. Ликвидировать очаги нужно в начале их формирования. Это помогает избежать сильного распространения огня и риска переноса его на населенные пункты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регионы не могут на ранних стадиях ликвидировать очаги возгорания в лесах, так как им не хватает трудовых и материальных ресурсов. Об этом URA.RU рассказал координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса «Народного фронта» в Алтайском крае, специалист отдела экологического просвещения в государственном заповеднике «Тигирекский» Алексей Грибков. «В мире идет изменение климата. Все чаще устанавливается более засушливая погода в весенне-летние периоды, которая приводит к лесным пожарам. Почему не получается на ранней стадии их тушить или не допускать распространения огня — очевидно, сказывается недостаток трудовых и материальных ресурсов. Предупреждение и ликвидация лесных пожаров осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета в рамках переданных полномочий. В настоящее время этого финансирования недостаточно. Для многих регионов это критично, особенно для дотационных, так как средств недостаточно, и нет возможности привлечения их из внебюджетных источников», — объяснил Алексей Грибков. Ранее эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк подчеркнул, что очаги возгорания в лесах не нужно выбирать по значимости, ликвидировать нужно все. Для этого необходимо увеличить финансирование пожарной службы. О том, что в России начинают поздно тушить лесные возгорания, сообщала URA.RU и биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. Ликвидировать очаги нужно в начале их формирования. Это помогает избежать сильного распространения огня и риска переноса его на населенные пункты.