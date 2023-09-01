01 сентября 2023

Координатор группы мониторинга: в регионах нет денег для тушения лесных пожаров

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Регионы часто не могут привлекать деньги из внебюджетных источников для тушения пожаров, отметил Алексей Грибков Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Регионы не могут на ранних стадиях ликвидировать очаги возгорания в лесах, так как им не хватает трудовых и материальных ресурсов. Об этом URA.RU рассказал координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса «Народного фронта» в Алтайском крае, специалист отдела экологического просвещения в государственном заповеднике «Тигирекский» Алексей Грибков.

«В мире идет изменение климата. Все чаще устанавливается более засушливая погода в весенне-летние периоды, которая приводит к лесным пожарам. Почему не получается на ранней стадии их тушить или не допускать распространения огня — очевидно, сказывается недостаток трудовых и материальных ресурсов. Предупреждение и ликвидация лесных пожаров осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета в рамках переданных полномочий. В настоящее время этого финансирования недостаточно. Для многих регионов это критично, особенно для дотационных, так как средств недостаточно, и нет возможности привлечения их из внебюджетных источников», — объяснил Алексей Грибков.

Ранее эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк подчеркнул, что очаги возгорания в лесах не нужно выбирать по значимости, ликвидировать нужно все. Для этого необходимо увеличить финансирование пожарной службы. О том, что в России начинают поздно тушить лесные возгорания, сообщала URA.RU и биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. Ликвидировать очаги нужно в начале их формирования. Это помогает избежать сильного распространения огня и риска переноса его на населенные пункты.

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Регионы не могут на ранних стадиях ликвидировать очаги возгорания в лесах, так как им не хватает трудовых и материальных ресурсов. Об этом URA.RU рассказал координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса «Народного фронта» в Алтайском крае, специалист отдела экологического просвещения в государственном заповеднике «Тигирекский» Алексей Грибков. «В мире идет изменение климата. Все чаще устанавливается более засушливая погода в весенне-летние периоды, которая приводит к лесным пожарам. Почему не получается на ранней стадии их тушить или не допускать распространения огня — очевидно, сказывается недостаток трудовых и материальных ресурсов. Предупреждение и ликвидация лесных пожаров осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства за счет средств федерального бюджета в рамках переданных полномочий. В настоящее время этого финансирования недостаточно. Для многих регионов это критично, особенно для дотационных, так как средств недостаточно, и нет возможности привлечения их из внебюджетных источников», — объяснил Алексей Грибков. Ранее эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк подчеркнул, что очаги возгорания в лесах не нужно выбирать по значимости, ликвидировать нужно все. Для этого необходимо увеличить финансирование пожарной службы. О том, что в России начинают поздно тушить лесные возгорания, сообщала URA.RU и биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. Ликвидировать очаги нужно в начале их формирования. Это помогает избежать сильного распространения огня и риска переноса его на населенные пункты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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