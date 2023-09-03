Командир «Ахмата» заявил об огромных потерях ВСУ во время контрнаступления

С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 тысяч человек и 60-70% поставленной Западом техники. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Собрали 60 тысяч человек, подготовили их к наступлению, бросили на передовую и потеряли 40 тысяч солдат. Оставшиеся 20 тысяч человек, можно сказать, „трехсотые“. Со всех участков снимаются подразделения, чтобы закрыть эти дыры», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале «RT на русском».
Также командир добавил, что сейчас в боях со стороны Украины участвуют новые подразделения, состоящие из бойцов других соединений. «То, что они так просто сдаются в плен, говорит об отсутствии запала», — подчеркнул он.
Ранее Минобороны РФ сообщило об огромных потерях ВСУ. За неделю на запорожском направлении было уничтожено более 960 украинских военных, а всего потери превысили 5,6 тысяч военнослужащих.
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