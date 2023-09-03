03 сентября 2023

Командир «Ахмата» заявил об огромных потерях ВСУ во время контрнаступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
С начала контрнаступления ВСУ потеряли более 40 тысяч человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 тысяч человек и 60-70% поставленной Западом техники. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Собрали 60 тысяч человек, подготовили их к наступлению, бросили на передовую и потеряли 40 тысяч солдат. Оставшиеся 20 тысяч человек, можно сказать, „трехсотые“. Со всех участков снимаются подразделения, чтобы закрыть эти дыры», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале «RT на русском».

Также командир добавил, что сейчас в боях со стороны Украины участвуют новые подразделения, состоящие из бойцов других соединений. «То, что они так просто сдаются в плен, говорит об отсутствии запала», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ сообщило об огромных потерях ВСУ. За неделю на запорожском направлении было уничтожено более 960 украинских военных, а всего потери превысили 5,6 тысяч военнослужащих.

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С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 тысяч человек и 60-70% поставленной Западом техники. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Собрали 60 тысяч человек, подготовили их к наступлению, бросили на передовую и потеряли 40 тысяч солдат. Оставшиеся 20 тысяч человек, можно сказать, „трехсотые“. Со всех участков снимаются подразделения, чтобы закрыть эти дыры», — заявил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале «RT на русском». Также командир добавил, что сейчас в боях со стороны Украины участвуют новые подразделения, состоящие из бойцов других соединений. «То, что они так просто сдаются в плен, говорит об отсутствии запала», — подчеркнул он. Ранее Минобороны РФ сообщило об огромных потерях ВСУ. За неделю на запорожском направлении было уничтожено более 960 украинских военных, а всего потери превысили 5,6 тысяч военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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