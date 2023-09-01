В Минобороны РФ заявили об огромных потерях ВСУ за неделю

01 сентября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли на запорожском направлении больше 960 бойцов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери ВСУ с 25 августа по 1 сентября превысили 5,6 тысяч военнослужащих на различных направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На запорожском направлении… за неделю уничтожено более 960 украинских военных», — говорится в сообщении . В ведомстве отметили, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли около 1025 бойцов. Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении было уничтожено 2385 солдат противника. На купянском направлении потери ВСУ составили около 470 военных, на краснолиманском направлении — 540, на херсонском — до 230. Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ несут больше потерь, чем российские силы. Киевский режим активно расширяет крупнейшие кладбища страны для новых захоронений.

Потери ВСУ с 25 августа по 1 сентября превысили 5,6 тысяч военнослужащих на различных направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На запорожском направлении… за неделю уничтожено более 960 украинских военных», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли около 1025 бойцов. Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении было уничтожено 2385 солдат противника. На купянском направлении потери ВСУ составили около 470 военных, на краснолиманском направлении — 540, на херсонском — до 230. Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ несут больше потерь, чем российские силы. Киевский режим активно расширяет крупнейшие кладбища страны для новых захоронений.