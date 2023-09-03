Курганец потерял шесть лет трудового стажа из-за печати РСФСР

ОСФР отказывался включать в страховой стаж шестилетний период работы истца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Курганской области не зачли в страховой стаж шесть лет работы из-за печати с оттиском РСФСР. Об этом сообщается на сайте Далматовского районного суда.

«Истец обратился в отделение фонда пенсионного и социального страхования по Курганской области (ОСФР) с документами для назначения страховой пенсии. В июне 2023 года ему отказали в зачете в страховой стаж периода работы с 11.09.1990 по 25.11.1996 годы, так как в трудовой книжке при увольнении поставлена печать с оттиском РСФСР, поэтому факт работы не подтвержден. Истец просит суд признать решение ОСФР недействительным, зачесть в страховой стаж шесть лет работы», — говорится в документе.

В суде истец поддержал требования. Представитель ответчика не пришел на заседание, но в письменном отзыве указал просьбу в отказе удовлетворения иска, так как факт работы истца якобы не подтвержден документально. При этом, то, что истец работал в указанный период времени, доказывается записями в трудовой книжке, архивными выписками с места работы и отчислениями взносов с зарплаты в пенсионный фонд.

Суд решил удовлетворить исковые требования и признать решение ОСФР незаконным. Ответчик обязан включить в страховой стаж период работы с 11.09.1990 по 25.11.1996 годы

Суд решил удовлетворить исковые требования и признать незаконным решение ОСФР об отказе в зачете в страховой стаж истца периода работы с 11.09.1990 по 25.11.1996 годов. Также ответчик обязан включить шесть лет работы в страховой стаж.

Ранее URA.RU писало, что жителю Курганской области, который работал водителем в пожарной части, отказались назначать досрочную страховую пенсию. По его мнению, он работал в тяжелых условиях.