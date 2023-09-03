03 сентября 2023
02 сентября 2023

Магнитогорск попал в число городов, где в августе значительно выросли цены на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, отражение, ипотека, магнитогорск, жилье, многоквартирные дома
Квадратный метр жилья на вторичном рынке в Магнитогорске стоит 65 884 рублей Фото:

Город Магнитогорск (Челябинская область) попал в число городов России, где в августе существенно выросли цены на вторичное жилье. Рост составил 2,57%, говорится в рейтинге консалтинговой компании SRG.

«Самый существенный рост — на 2,88% — отмечен в Махачкале. На втором месте с небольшим отставанием Тольятти (2,86%), на третьем — Новокузнецк (2,84%). В первую пятерку также входят Магнитогорск (2,57%) и Омск (2,3%)», — отмечается в рейтинге консалтинговой компании SRG, на который ссылается РБК — Недвижимость.

Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Магнитогорске сейчас составляет 65 884 рублей. Челябинск занял в этом рейтинге 13-ую строчку. В областном центре в августе такие квартиры подорожали на 1,85%, квадратный метр жилья сейчас стоит 76 498 рублей.

В целом, в августе средняя стоимость квадратного метра выросла в 49 из 50 городов с крупнейшим рынком вторичного жилья. Отрицательная динамика отмечена только в Хабаровске — на 0,02%. Рейтинг составлялся на основе данных крупных платформ недвижимости и региональных баз (всего более ста источников).

Ранее Челябинск и Магнитогорск возглавили рейтинг городов, где подскочили цены на квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир».

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Город Магнитогорск (Челябинская область) попал в число городов России, где в августе существенно выросли цены на вторичное жилье. Рост составил 2,57%, говорится в рейтинге консалтинговой компании SRG. «Самый существенный рост — на 2,88% — отмечен в Махачкале. На втором месте с небольшим отставанием Тольятти (2,86%), на третьем — Новокузнецк (2,84%). В первую пятерку также входят Магнитогорск (2,57%) и Омск (2,3%)», — отмечается в рейтинге консалтинговой компании SRG, на который ссылается РБК — Недвижимость. Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в Магнитогорске сейчас составляет 65 884 рублей. Челябинск занял в этом рейтинге 13-ую строчку. В областном центре в августе такие квартиры подорожали на 1,85%, квадратный метр жилья сейчас стоит 76 498 рублей. В целом, в августе средняя стоимость квадратного метра выросла в 49 из 50 городов с крупнейшим рынком вторичного жилья. Отрицательная динамика отмечена только в Хабаровске — на 0,02%. Рейтинг составлялся на основе данных крупных платформ недвижимости и региональных баз (всего более ста источников). Ранее Челябинск и Магнитогорск возглавили рейтинг городов, где подскочили цены на квартиры площадью до 32 квадратных метров. Анализ стоимости недвижимости проводили специалисты портала «Мир квартир».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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