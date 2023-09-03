03 сентября 2023

В России выросли цены на автозапчасти

«Ведомости»: запчасти для машин подорожали на 20% с начала 2023 года
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , запчасти автомобиля, крепежи
В России нет дефицита на рынке запчастей для автомобилей Фото:

В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в России показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%.

«Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%». — цитируют представителя портала «Дром» «Ведомости». Руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев отметил, что цены на кузовные детали увеличились на 6%. На 7% подорожали масла и автохимия.

Аналитики отмечают, что на рынке нет дефицита на комплектующие для автомобилей. Наоборот, с начала года количество объявлений о продаже запчастей увеличилось. Однако с поиском деталей на некоторые автомобили могут возникнуть сложности. Речь идет о подержанных двигателях в сборе и блоках управления к ним. В связи с этим цены на новые моторы для популярных иностранных марок выросли на 17%.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на запчасти для автомобилей. В первую очередь подорожают комплектующие для машин европейского, корейского и японского производств. Эксперты сообщают, что их стоимость может увеличиться на 25%.

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В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в России показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%. «Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%». — цитируют представителя портала «Дром» «Ведомости». Руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев отметил, что цены на кузовные детали увеличились на 6%. На 7% подорожали масла и автохимия. Аналитики отмечают, что на рынке нет дефицита на комплектующие для автомобилей. Наоборот, с начала года количество объявлений о продаже запчастей увеличилось. Однако с поиском деталей на некоторые автомобили могут возникнуть сложности. Речь идет о подержанных двигателях в сборе и блоках управления к ним. В связи с этим цены на новые моторы для популярных иностранных марок выросли на 17%. Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на запчасти для автомобилей. В первую очередь подорожают комплектующие для машин европейского, корейского и японского производств. Эксперты сообщают, что их стоимость может увеличиться на 25%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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