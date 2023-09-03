В России выросли цены на автозапчасти

«Ведомости»: запчасти для машин подорожали на 20% с начала 2023 года

04 сентября 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

В России нет дефицита на рынке запчастей для автомобилей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в России показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%. «Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%». — цитируют представителя портала «Дром» «Ведомости». Руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев отметил, что цены на кузовные детали увеличились на 6%. На 7% подорожали масла и автохимия. Аналитики отмечают, что на рынке нет дефицита на комплектующие для автомобилей. Наоборот, с начала года количество объявлений о продаже запчастей увеличилось. Однако с поиском деталей на некоторые автомобили могут возникнуть сложности. Речь идет о подержанных двигателях в сборе и блоках управления к ним. В связи с этим цены на новые моторы для популярных иностранных марок выросли на 17%. Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на запчасти для автомобилей. В первую очередь подорожают комплектующие для машин европейского, корейского и японского производств. Эксперты сообщают, что их стоимость может увеличиться на 25%.

В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в России показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%. «Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%». — цитируют представителя портала «Дром» «Ведомости». Руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев отметил, что цены на кузовные детали увеличились на 6%. На 7% подорожали масла и автохимия. Аналитики отмечают, что на рынке нет дефицита на комплектующие для автомобилей. Наоборот, с начала года количество объявлений о продаже запчастей увеличилось. Однако с поиском деталей на некоторые автомобили могут возникнуть сложности. Речь идет о подержанных двигателях в сборе и блоках управления к ним. В связи с этим цены на новые моторы для популярных иностранных марок выросли на 17%. Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на запчасти для автомобилей. В первую очередь подорожают комплектующие для машин европейского, корейского и японского производств. Эксперты сообщают, что их стоимость может увеличиться на 25%.