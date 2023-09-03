03 сентября 2023

Hamshahri: у Зеленского есть план по удержанию власти на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала СВО Владимир Зеленский неоднократно продлевал мобилизацию и военное положение на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский использует отсутствие возможности проведения выборов, чтобы удержать власть. Об этом заявило иранское издание Hamshahri.

«Важно не то, что не будут проводиться сами выборы, а то, как это используется, чтобы Владимир Зеленский и дальше оставался у власти. В это время глава государства, который привел страну к конфликту с соседней сверхдержавой (Россией — прим. ред. URA.RU), по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — сказано в статье издания. Автор материала добавил, что с начала спецоперации Зеленский неоднократно продлевал военное положение и мобилизацию, что также оказало влияние на дату выборов.

Ранее Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Это произойдет в том случае, если в 2024 году состоятся выборы, пояснил он в интервью португальскому телеканалу RTP.

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Президент Украины Владимир Зеленский использует отсутствие возможности проведения выборов, чтобы удержать власть. Об этом заявило иранское издание Hamshahri. «Важно не то, что не будут проводиться сами выборы, а то, как это используется, чтобы Владимир Зеленский и дальше оставался у власти. В это время глава государства, который привел страну к конфликту с соседней сверхдержавой (Россией — прим. ред. URA.RU), по-хорошему должен был бы уйти в отставку», — сказано в статье издания. Автор материала добавил, что с начала спецоперации Зеленский неоднократно продлевал военное положение и мобилизацию, что также оказало влияние на дату выборов. Ранее Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Это произойдет в том случае, если в 2024 году состоятся выборы, пояснил он в интервью португальскому телеканалу RTP.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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