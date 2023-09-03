На «Курганмашзаводе» рассказали об увеличении выпуска БМП-3

С начала специальной военной операции (СВО) на оборонном предприятии «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в три раза увеличился выпуск БМП-3. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству предприятия Роман Хромов.
«С начала СВО „Курганмашзавод“ провел ряд мероприятий, которые связаны с обеспечением выполнения гособоронзаказа, предполагающего дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Также выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — передает РИА Новости слова Хромова.
Ранее на предприятии «Курганмашзавод» искали работников для создания боевых машин десанта в рамках гособоронзаказа. Набор сотрудников связан с наращиванием выпуска и поставки десантируемой техники.
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