03 сентября 2023
02 сентября 2023
01 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» рассказали об увеличении выпуска БМП-3

«Курганмашзавод»: за время СВО выпуск БМП-3 увеличился в три раза
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
С начала СВО выпуск БМП-3 увеличился в три раза Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

С начала специальной военной операции (СВО) на оборонном предприятии «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в три раза увеличился выпуск БМП-3. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству предприятия Роман Хромов.

«С начала СВО „Курганмашзавод“ провел ряд мероприятий, которые связаны с обеспечением выполнения гособоронзаказа, предполагающего дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Также выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — передает РИА Новости слова Хромова.

Ранее на предприятии «Курганмашзавод» искали работников для создания боевых машин десанта в рамках гособоронзаказа. Набор сотрудников связан с наращиванием выпуска и поставки десантируемой техники.

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С начала специальной военной операции (СВО) на оборонном предприятии «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в три раза увеличился выпуск БМП-3. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству предприятия Роман Хромов. «С начала СВО „Курганмашзавод“ провел ряд мероприятий, которые связаны с обеспечением выполнения гособоронзаказа, предполагающего дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Также выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — передает РИА Новости слова Хромова. Ранее на предприятии «Курганмашзавод» искали работников для создания боевых машин десанта в рамках гособоронзаказа. Набор сотрудников связан с наращиванием выпуска и поставки десантируемой техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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