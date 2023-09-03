03 сентября 2023
02 сентября 2023

Бывшего вице-мэра Челябинска Слободского оставили под арестом

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, слободской владимир
Слободскому суд продлил домашний арест до 13 октября Фото:

Челябинский областной суд 4 сентября оставил в силе решение о продлении домашнего ареста бывшему вице-мэру Челябинска по строительству Владимиру Слободскому. Как передает корреспондент из зада суда, ходатайство адвокатов было отклонено.

«Оставить в силе решение суда о продлении домашнего ареста до 13 октября. Ходатайство адвокатов отклонить», — прозвучало в решении суда.

Защита просила изменить меру пресечения на более свободную. Адвокаты ссылались на то, что подсудимый страдает астмой. А также скрываться и мешать расследованию не будет.

Слободской задержан сотрудниками УФСБ в апреле и обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. Своей вины экс-чиновник не признает.

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Челябинский областной суд 4 сентября оставил в силе решение о продлении домашнего ареста бывшему вице-мэру Челябинска по строительству Владимиру Слободскому. Как передает корреспондент из зада суда, ходатайство адвокатов было отклонено. «Оставить в силе решение суда о продлении домашнего ареста до 13 октября. Ходатайство адвокатов отклонить», — прозвучало в решении суда. Защита просила изменить меру пресечения на более свободную. Адвокаты ссылались на то, что подсудимый страдает астмой. А также скрываться и мешать расследованию не будет. Слободской задержан сотрудниками УФСБ в апреле и обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. Своей вины экс-чиновник не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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