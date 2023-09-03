Бывшего вице-мэра Челябинска Слободского оставили под арестом

Слободскому суд продлил домашний арест до 13 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 4 сентября оставил в силе решение о продлении домашнего ареста бывшему вице-мэру Челябинска по строительству Владимиру Слободскому. Как передает корреспондент из зада суда, ходатайство адвокатов было отклонено.

«Оставить в силе решение суда о продлении домашнего ареста до 13 октября. Ходатайство адвокатов отклонить», — прозвучало в решении суда.

Защита просила изменить меру пресечения на более свободную. Адвокаты ссылались на то, что подсудимый страдает астмой. А также скрываться и мешать расследованию не будет.

Слободской задержан сотрудниками УФСБ в апреле и обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. Своей вины экс-чиновник не признает.