Хакеры провели самую масштабную операцию против «пособников украинских атак»

О выполнении масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию сообщили 16 пророссийских хакерских групп. Согласно их заявлению, из строя вывели 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии.
«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости.
Согласно заявлению, 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении ими «масштабной кибероперации против пособников украинских атак на российскую территорию». Впервые столько групп, действующих совместно, отмечается в истории интернета. Хакеры подчеркнули, что продолжат свои атаки. 127 информационных ресурсов прибалтийских стран и Польши выведены из строя, вместо них опубликовано заявление взломщиков: «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист».
Ранее телеканал CNN сообщил, что российские хакеры атаковали android-планшеты, которыми использовались украинские военные для планирования и выполнения боевых задач. В польском городе Щецине хакеры временно парализовали движение железнодорожных составов и включили российский гимн, а также фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина, передает телеканал 360.
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