Хакеры провели самую масштабную операцию против «пособников украинских атак»

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Хакеры сообщили, что 127 европейских ресурсов были выведены из строя Фото:

О выполнении масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию сообщили 16 пророссийских хакерских групп. Согласно их заявлению, из строя вывели 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии.

«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости.

Согласно заявлению, 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении ими «масштабной кибероперации против пособников украинских атак на российскую территорию». Впервые столько групп, действующих совместно, отмечается в истории интернета. Хакеры подчеркнули, что продолжат свои атаки. 127 информационных ресурсов прибалтийских стран и Польши выведены из строя, вместо них опубликовано заявление взломщиков: «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист».

Ранее телеканал CNN сообщил, что российские хакеры атаковали android-планшеты, которыми использовались украинские военные для планирования и выполнения боевых задач. В польском городе Щецине хакеры временно парализовали движение железнодорожных составов и включили российский гимн, а также фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина, передает телеканал 360.

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О выполнении масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию сообщили 16 пророссийских хакерских групп. Согласно их заявлению, из строя вывели 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии. «Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости. Согласно заявлению, 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении ими «масштабной кибероперации против пособников украинских атак на российскую территорию». Впервые столько групп, действующих совместно, отмечается в истории интернета. Хакеры подчеркнули, что продолжат свои атаки. 127 информационных ресурсов прибалтийских стран и Польши выведены из строя, вместо них опубликовано заявление взломщиков: «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист». Ранее телеканал CNN сообщил, что российские хакеры атаковали android-планшеты, которыми использовались украинские военные для планирования и выполнения боевых задач. В польском городе Щецине хакеры временно парализовали движение железнодорожных составов и включили российский гимн, а также фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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