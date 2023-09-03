В программе у Малахова назвали новую версию гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском

«Россия 1»: 16-летняя школьница из Каменска-Уральского могла отравиться энергетиком

04 сентября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

16-летняя Дана И. умерла в Каменске-Уральском 9 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Смерть 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область) обсудили в программе Андрея Малахова на канале «Россия 1». Туда приехал отец погибшей, ее крестная и знакомые, а также эксперты. Среди возможных причин гибели подростка назвали отравление энергетиком. Запись эфира опубликована на официальном сайте телеканала. «Дана отправляла видео своей подруге о том, что пьет энергетик — три штуки. Похожий случай был в Симферополе, когда 14-летний выпил одну банку и умер», — рассказала журналист, которая проводила свое расследование. При этом отец погибшей — Александр, усомнился в том, что дочь могла выпить три банки энергетика. Он считает, что девушка имела в виду воду с лимоном в двух случаях. При этом он добавил, что из торговой точки, где дочь купила энергетик, изъяли на анализ другие банки. Также на ток-шоу приехал знакомый девушки, который раскрыл, как проходили поиски Даны. «Мне позвонил ее парень — мой друг, который сказал, что Дана пропала, и он с ее матерью пошли в полицию писать заявление. Попросил меня обратиться в поисковый отряд. Я обратился, мы вышли на поиски. Тело Даны обнаружил кинолог в канаве, пульса уже не было, она лежала в неестественной позе на правой щеке», — рассказал молодой человек. Отец Даны винит в ее гибели и себя, так как не знал, что дочь идет одна домой с вокзала. Последний раз он переписывался с ней в 23:00 часов 8 августа, а камеры видеонаблюдения последний раз засняли девушку в 23:50. В 00:05 те же камеры записали, как со стороны, где позднее обнаружили подростка, идет велосипедист — тот, который преследовал ее всю дорогу. 16-летняя Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома так и не дошла. На следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала на ее теле не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось видео, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны, но свою вину задержанный не признает. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смерть 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область) обсудили в программе Андрея Малахова на канале «Россия 1». Туда приехал отец погибшей, ее крестная и знакомые, а также эксперты. Среди возможных причин гибели подростка назвали отравление энергетиком. Запись эфира опубликована на официальном сайте телеканала. «Дана отправляла видео своей подруге о том, что пьет энергетик — три штуки. Похожий случай был в Симферополе, когда 14-летний выпил одну банку и умер», — рассказала журналист, которая проводила свое расследование. При этом отец погибшей — Александр, усомнился в том, что дочь могла выпить три банки энергетика. Он считает, что девушка имела в виду воду с лимоном в двух случаях. При этом он добавил, что из торговой точки, где дочь купила энергетик, изъяли на анализ другие банки. Также на ток-шоу приехал знакомый девушки, который раскрыл, как проходили поиски Даны. «Мне позвонил ее парень — мой друг, который сказал, что Дана пропала, и он с ее матерью пошли в полицию писать заявление. Попросил меня обратиться в поисковый отряд. Я обратился, мы вышли на поиски. Тело Даны обнаружил кинолог в канаве, пульса уже не было, она лежала в неестественной позе на правой щеке», — рассказал молодой человек. Отец Даны винит в ее гибели и себя, так как не знал, что дочь идет одна домой с вокзала. Последний раз он переписывался с ней в 23:00 часов 8 августа, а камеры видеонаблюдения последний раз засняли девушку в 23:50. В 00:05 те же камеры записали, как со стороны, где позднее обнаружили подростка, идет велосипедист — тот, который преследовал ее всю дорогу. 16-летняя Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома так и не дошла. На следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала на ее теле не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось видео, на котором ее преследовал велосипедист. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве и краже телефона Даны, но свою вину задержанный не признает. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.