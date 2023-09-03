Награда будет храниться у ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Орден погибшего на СВО добровольца из Миасса (Челябинская область) Александра Васильева передали его дочери, которая проживает в Сатке. Как сообщил глава района Саткинского района Александр Глазков в социальных сетях, награда будет храниться у ребенка.

«Сегодня с военным комиссаром Игорем Хрустовым передали очередную государственную награду — Орден Мужества супруге и дочери погибшего в зоне СВО жителя Челябинской области. Считаю правильным решение родителей о том, что Орден Мужества будет храниться у ребенка погибшего жителя Миасса», — написал в своем telegram-канале Глазков.

Глава района отметил, что мужчина добровольно отправился на службу осенью 2022 года. Был стрелком в специальном отряде быстрого реагирования «Ахмат». Васильев погиб 24 ноября 2022 года.

«Семью обязательно будем поддерживать, это одна из основных наших задач. Вечная память герою!» — подытожил Глазков.