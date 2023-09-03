Курганские власти планируют в два раза сократить число бедных

04 сентября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Пока в регионе доля людей, проживающих за чертой бедности составляет 17% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители власти Курганской области к 2030 году планируют снизить долю населения с доходами ниже границы бедности в регионе до 9,9%. Данная информация размещена на официальном портале правовой информации. В 2022 году доля такого населения составляла 17% от числа жителей региона. «Срок реализации: 2023—2030 годы. Ожидаемые результаты реализации: снижение доли населения с денежными доходами ниже границы бедности в Курганской области до 9,9% к 2030 году», — указано в постановлении областного правительства, размещенном на портале. Власти планируют снизить число бедных, в том числе, с помощью мер поддержки для начинающих предпринимателей, молодых семей, инвалидов и других групп. Также такого результата, по мнению властей, поможет достичь улучшение качества медпомощи, образования, а также развитие сферы культуры и спорта. В том же документе указано, что к 2028 году число самозанятых в регионе должно увеличиться до 38243 человек. В 2022 году их было 20113 человек. Там же было указано, что в 2022 году доходы на душу населения в среднем в регионе составляли 28 401 рубль в месяц. Помимо этого, в 2021 году численность населения в среднегодовом исчислении составляла 822,9 тысяч человек, а в 2022 — 767 тысяч человек. В 2022 году за год числе людей, проживающих за чертой бедности в регионе, сократилось на 1,5% и их доля составила 17% от населения области. В рейтинге регионов по материальному благополучию граждан область занимает 77 место. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители власти Курганской области к 2030 году планируют снизить долю населения с доходами ниже границы бедности в регионе до 9,9%. Данная информация размещена на официальном портале правовой информации. В 2022 году доля такого населения составляла 17% от числа жителей региона. «Срок реализации: 2023—2030 годы. Ожидаемые результаты реализации: снижение доли населения с денежными доходами ниже границы бедности в Курганской области до 9,9% к 2030 году», — указано в постановлении областного правительства, размещенном на портале. Власти планируют снизить число бедных, в том числе, с помощью мер поддержки для начинающих предпринимателей, молодых семей, инвалидов и других групп. Также такого результата, по мнению властей, поможет достичь улучшение качества медпомощи, образования, а также развитие сферы культуры и спорта. В том же документе указано, что к 2028 году число самозанятых в регионе должно увеличиться до 38243 человек. В 2022 году их было 20113 человек. Там же было указано, что в 2022 году доходы на душу населения в среднем в регионе составляли 28 401 рубль в месяц. Помимо этого, в 2021 году численность населения в среднегодовом исчислении составляла 822,9 тысяч человек, а в 2022 — 767 тысяч человек. В 2022 году за год числе людей, проживающих за чертой бедности в регионе, сократилось на 1,5% и их доля составила 17% от населения области. В рейтинге регионов по материальному благополучию граждан область занимает 77 место.