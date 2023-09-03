03 сентября 2023
02 сентября 2023

Курганцев на День Заозерного будут пропускать через металлорамки

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, день победы, рамки металлоискателя
В Кургане на Дне Заозерного повысят уровень безопасности Фото:

Курганские власти порекомендовали установить на празднике День Заозерного рамки с металлодетекторами. Администрация города также просит разместить охрану для дежурства по периметру, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Напомним, что День Заозерного пройдет 9 сентября на территории у ТРЦ „Стрекоза“. На основании рекомендаций Администрации города Кургана и Управления МВД России по г. Кургану организаторы Дня Заозерного разработали схему проведения мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности события», — указано в посте группы «День Заозерного-2023 | 9 сентября».

Организаторы праздника рассказали URA.RU, что администрация города также рекомендовала им, чтобы по периметру дежурили представители частных охранных организаций для обеспечения безопасности. Сообщается, что место проведения мероприятия будет полностью ограждено. Организаторами и властями будет установлено две точки входа на площадку проведения праздника и одна точна выхода.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане чиновники отменили праздник на выходные. По рекомендации городской администрации, День Заозерного перенесли с 26 августа на 9 сентября.

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Курганские власти порекомендовали установить на празднике День Заозерного рамки с металлодетекторами. Администрация города также просит разместить охрану для дежурства по периметру, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщается в социальных сетях. «Напомним, что День Заозерного пройдет 9 сентября на территории у ТРЦ „Стрекоза“. На основании рекомендаций Администрации города Кургана и Управления МВД России по г. Кургану организаторы Дня Заозерного разработали схему проведения мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности события», — указано в посте группы «День Заозерного-2023 | 9 сентября». Организаторы праздника рассказали URA.RU, что администрация города также рекомендовала им, чтобы по периметру дежурили представители частных охранных организаций для обеспечения безопасности. Сообщается, что место проведения мероприятия будет полностью ограждено. Организаторами и властями будет установлено две точки входа на площадку проведения праздника и одна точна выхода. Ранее URA.RU писало, что в Кургане чиновники отменили праздник на выходные. По рекомендации городской администрации, День Заозерного перенесли с 26 августа на 9 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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