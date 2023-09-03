Курганцев на День Заозерного будут пропускать через металлорамки

04 сентября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

В Кургане на Дне Заозерного повысят уровень безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти порекомендовали установить на празднике День Заозерного рамки с металлодетекторами. Администрация города также просит разместить охрану для дежурства по периметру, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщается в социальных сетях. «Напомним, что День Заозерного пройдет 9 сентября на территории у ТРЦ „Стрекоза“. На основании рекомендаций Администрации города Кургана и Управления МВД России по г. Кургану организаторы Дня Заозерного разработали схему проведения мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности события», — указано в посте группы «День Заозерного-2023 | 9 сентября». Организаторы праздника рассказали URA.RU, что администрация города также рекомендовала им, чтобы по периметру дежурили представители частных охранных организаций для обеспечения безопасности. Сообщается, что место проведения мероприятия будет полностью ограждено. Организаторами и властями будет установлено две точки входа на площадку проведения праздника и одна точна выхода. Ранее URA.RU писало, что в Кургане чиновники отменили праздник на выходные. По рекомендации городской администрации, День Заозерного перенесли с 26 августа на 9 сентября.

Курганские власти порекомендовали установить на празднике День Заозерного рамки с металлодетекторами. Администрация города также просит разместить охрану для дежурства по периметру, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщается в социальных сетях. «Напомним, что День Заозерного пройдет 9 сентября на территории у ТРЦ „Стрекоза“. На основании рекомендаций Администрации города Кургана и Управления МВД России по г. Кургану организаторы Дня Заозерного разработали схему проведения мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности события», — указано в посте группы «День Заозерного-2023 | 9 сентября». Организаторы праздника рассказали URA.RU, что администрация города также рекомендовала им, чтобы по периметру дежурили представители частных охранных организаций для обеспечения безопасности. Сообщается, что место проведения мероприятия будет полностью ограждено. Организаторами и властями будет установлено две точки входа на площадку проведения праздника и одна точна выхода. Ранее URA.RU писало, что в Кургане чиновники отменили праздник на выходные. По рекомендации городской администрации, День Заозерного перенесли с 26 августа на 9 сентября.