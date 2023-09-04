ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

Украинские бойцы получили дроны с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Минобороны Украины. По словам ведомства, дрон может пролетать до 10 км.
«Дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ. Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
В Минобороны Украины отметили, что в комплекс вошел флагманский дрон-разведчик и дроны-камикадзе FPV. Дальность полета у беспилотника составляет до 10 км. Дрон оснащен инфракрасной оптикой для работы ночью.
Ранее американский военный аналитик Шон Белл сообщил, что беспилотники, которые используют ВСУ против России, являются всего лишь раздражителем. Американская газета The New York Times отметила, что на Украине разрабатывают дроны, которые способы поражать цель на расстоянии более 1000 километров.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.