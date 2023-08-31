NYT: Украина разрабатывает модели дронов дальностью более 1000 км

Украинские конструкторы разрабатывают дроны, которые способы поражать цель на расстоянии более 1000 километров. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Всего в разработке у Украины около шести моделей беспилотников дальнего действия.
«По словам конструкторов, на Украине разрабатывается около полудюжины моделей дронов дальнего действия, в том числе те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров. Псковская область находится более чем в 600 километрах от границы с Россией», — передает The New York Times.
Издание приводит слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, который заявил о «шквале экспериментов» производителей беспилотников. Ранее ВСУ уже пытались атаковать аэродром в Пскове. Российским ПВО удалось сбить несколько беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.
Также СБУ показала картонные дроны, которые не видны для радаров. Новые беспилотники Киев получил от Австралии. С помощью картонных беспилотников ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Халино в Курской области.
Ранее, 30 августа, Украина атаковала с помощью дронов сразу семь регионов России. Беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Рязанской и Московской областях. Из-за ударов по Москве временно были закрыты аэропорты. Восемь авиарейсов также были отменены в Пскове, передает RT.
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