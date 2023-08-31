NYT: Украина разрабатывает модели дронов дальностью более 1000 км

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В разработке у украинских конструкторов около шести моделей беспилотников, передает The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские конструкторы разрабатывают дроны, которые способы поражать цель на расстоянии более 1000 километров. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Всего в разработке у Украины около шести моделей беспилотников дальнего действия.

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«По словам конструкторов, на Украине разрабатывается около полудюжины моделей дронов дальнего действия, в том числе те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров. Псковская область находится более чем в 600 километрах от границы с Россией», — передает The New York Times.

Издание приводит слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, который заявил о «шквале экспериментов» производителей беспилотников. Ранее ВСУ уже пытались атаковать аэродром в Пскове. Российским ПВО удалось сбить несколько беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.

Также СБУ показала картонные дроны, которые не видны для радаров. Новые беспилотники Киев получил от Австралии. С помощью картонных беспилотников ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Халино в Курской области.

Ранее, 30 августа, Украина атаковала с помощью дронов сразу семь регионов России. Беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Рязанской и Московской областях. Из-за ударов по Москве временно были закрыты аэропорты. Восемь авиарейсов также были отменены в Пскове, передает RT.

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Украинские конструкторы разрабатывают дроны, которые способы поражать цель на расстоянии более 1000 километров. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Всего в разработке у Украины около шести моделей беспилотников дальнего действия. «По словам конструкторов, на Украине разрабатывается около полудюжины моделей дронов дальнего действия, в том числе те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров. Псковская область находится более чем в 600 километрах от границы с Россией», — передает The New York Times. Издание приводит слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Данилюка, который заявил о «шквале экспериментов» производителей беспилотников. Ранее ВСУ уже пытались атаковать аэродром в Пскове. Российским ПВО удалось сбить несколько беспилотников. В результате атаки никто не пострадал. Также СБУ показала картонные дроны, которые не видны для радаров. Новые беспилотники Киев получил от Австралии. С помощью картонных беспилотников ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Халино в Курской области. Ранее, 30 августа, Украина атаковала с помощью дронов сразу семь регионов России. Беспилотники были сбиты в Брянской, Орловской, Рязанской и Московской областях. Из-за ударов по Москве временно были закрыты аэропорты. Восемь авиарейсов также были отменены в Пскове, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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