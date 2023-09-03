Свердловчанину с ожогами отказали в госпитализации

04 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Соседи считают, что мужчине отказали в госпитализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи бригады скорой помощи вернули домой жителя Артемовского (Свердловская область), который ранее получил ожоги. Дома мужчине стало плохо. За свердловчанином ухаживают соседи, которые и забили тревогу. «Медики скорой привезли домой, в комнату общежития по улице Свободы одинокого мужчину Ярослава. Он ранее получил ожоги. Его увозили в приемный покой ГБУЗ СО „Артемовская ЦРБ“, но привезли обратно, обработав раны. Соседи Ярослава возмущены тем, что человека в тяжелом состоянии не оставили в стационаре. Женщины со слезами поят больного соседа чаем. Почему так вышло и что с человеком будет дальше?» — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в роддоме Артемовского скончалась роженица. Врачи боролись за жизнь матери и малыша, но женщину спасти не удалось. Позже выяснилось, что погибшей оказалась 23-летняя сотрудница ГУ МВД.

Врачи бригады скорой помощи вернули домой жителя Артемовского (Свердловская область), который ранее получил ожоги. Дома мужчине стало плохо. За свердловчанином ухаживают соседи, которые и забили тревогу. «Медики скорой привезли домой, в комнату общежития по улице Свободы одинокого мужчину Ярослава. Он ранее получил ожоги. Его увозили в приемный покой ГБУЗ СО „Артемовская ЦРБ“, но привезли обратно, обработав раны. Соседи Ярослава возмущены тем, что человека в тяжелом состоянии не оставили в стационаре. Женщины со слезами поят больного соседа чаем. Почему так вышло и что с человеком будет дальше?» — пишет telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в роддоме Артемовского скончалась роженица. Врачи боролись за жизнь матери и малыша, но женщину спасти не удалось. Позже выяснилось, что погибшей оказалась 23-летняя сотрудница ГУ МВД.