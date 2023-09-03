Тюменские участники спецоперации РФ на Украине поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора, председателя облдумы Фуата Сайфитдинова и жителей региона за помощь и поддержку. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Отдельное спасибо Губернатору Тюменской области Александру Моору и председателю Тюменской областной Думы Фуату Сайфитдинову. Вы поддерживаете наш боевой дух на высоком уровне. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — приводит слова военнослужащего инженерно-саперного полка инфоцентр.
Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора землякам-военнослужащим передали девять новых автомобилей УАЗ. В переданных машинах находилось необходимое для военных оборудование и обмундирование.
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