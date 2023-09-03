03 сентября 2023

Тюменские бойцы поблагодарили губернатора Моора за помощь в зоне СВО. Видео

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Бойцы поблагодарили Моора за поддержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменские участники спецоперации РФ на Украине поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора, председателя облдумы Фуата Сайфитдинова и жителей региона за помощь и поддержку. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Отдельное спасибо Губернатору Тюменской области Александру Моору и председателю Тюменской областной Думы Фуату Сайфитдинову. Вы поддерживаете наш боевой дух на высоком уровне. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — приводит слова военнослужащего инженерно-саперного полка инфоцентр.

Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора землякам-военнослужащим передали девять новых автомобилей УАЗ. В переданных машинах находилось необходимое для военных оборудование и обмундирование.

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Тюменские участники спецоперации РФ на Украине поблагодарили губернатора Тюменской области Александра Моора, председателя облдумы Фуата Сайфитдинова и жителей региона за помощь и поддержку. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Отдельное спасибо Губернатору Тюменской области Александру Моору и председателю Тюменской областной Думы Фуату Сайфитдинову. Вы поддерживаете наш боевой дух на высоком уровне. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — приводит слова военнослужащего инженерно-саперного полка инфоцентр. Ранее URA.RU писало, что по поручению губернатора землякам-военнослужащим передали девять новых автомобилей УАЗ. В переданных машинах находилось необходимое для военных оборудование и обмундирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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