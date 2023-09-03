03 сентября 2023

Прокуратура заинтересовалась аварией, из-за которой тюменцы остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, московских владислав
Прокурор Тюменской области поставил на контроль вопрос обеспечения тюменцев питьевой водой Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских потребовал провести проверку по факту коммунальной аварии, из-за которой жители микрорайонов остались без воды. Также на контроль поставили вопрос обеспечения тюменцев питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Вопрос обеспечения населения питьевой водой находится на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла коммунальная авария, в результате которой в микрорайонах Мыс, Тарманы и Тура отключи воду. В мэрии сообщили, что поврежден один из трубопроводов, транспортирующих ресурс с Велижанского водозабора. Водоснабжение планировали восстановить к утру 4 сентября, однако сроки перенесли.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских потребовал провести проверку по факту коммунальной аварии, из-за которой жители микрорайонов остались без воды. Также на контроль поставили вопрос обеспечения тюменцев питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Вопрос обеспечения населения питьевой водой находится на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла коммунальная авария, в результате которой в микрорайонах Мыс, Тарманы и Тура отключи воду. В мэрии сообщили, что поврежден один из трубопроводов, транспортирующих ресурс с Велижанского водозабора. Водоснабжение планировали восстановить к утру 4 сентября, однако сроки перенесли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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