Прокуратура заинтересовалась аварией, из-за которой тюменцы остались без воды

Прокурор Тюменской области поставил на контроль вопрос обеспечения тюменцев питьевой водой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокурор Тюменской области Владислав Московских потребовал провести проверку по факту коммунальной аварии, из-за которой жители микрорайонов остались без воды. Также на контроль поставили вопрос обеспечения тюменцев питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Вопрос обеспечения населения питьевой водой находится на контроле прокуратуры», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла коммунальная авария, в результате которой в микрорайонах Мыс, Тарманы и Тура отключи воду. В мэрии сообщили, что поврежден один из трубопроводов, транспортирующих ресурс с Велижанского водозабора. Водоснабжение планировали восстановить к утру 4 сентября, однако сроки перенесли.