03 сентября 2023
02 сентября 2023

В ЯНАО ищут белого медведя, беспокоящего жителей

Глава Ямальского района Кугаевский предупредил тундровиков о белом медведе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, белый медведь
В Ямальском районе ЯНАО ищут белого медведя, напавшего на чум тундровиков Фото:

В Ямальском районе ЯНАО сотрудники службы по охране биоресурсов совместно с представителями районной администрации ведут поиск белого медведя, который вышел к людям. Об опасности встречи с животным предупредил глава района Андрей Кугаевский.

«В субботу [2 сентября] в районе озера Ярото-1 белый медведь подошел близко к оленеводческому стойбищу. Оленеводов прошу соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать в экстренные службы о всех случаях появления хищника», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский.

Белый медведь вышел к чуму, хозяин которого сумел избежать встречи с опасным зверем. В данный момент идут вертолетные облеты территории для поиска животного.

Ранее URA.RU сообщило, что ямальские нефтяники сняли на видео медведицу с детенышами. Медвежья семья прогуливалась неподалеку от месторождения компании «Газпром-нефть».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямальском районе ЯНАО сотрудники службы по охране биоресурсов совместно с представителями районной администрации ведут поиск белого медведя, который вышел к людям. Об опасности встречи с животным предупредил глава района Андрей Кугаевский. «В субботу [2 сентября] в районе озера Ярото-1 белый медведь подошел близко к оленеводческому стойбищу. Оленеводов прошу соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать в экстренные службы о всех случаях появления хищника», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский. Белый медведь вышел к чуму, хозяин которого сумел избежать встречи с опасным зверем. В данный момент идут вертолетные облеты территории для поиска животного. Ранее URA.RU сообщило, что ямальские нефтяники сняли на видео медведицу с детенышами. Медвежья семья прогуливалась неподалеку от месторождения компании «Газпром-нефть».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...