В ЯНАО ищут белого медведя, беспокоящего жителей

Глава Ямальского района Кугаевский предупредил тундровиков о белом медведе

В Ямальском районе ЯНАО ищут белого медведя, напавшего на чум тундровиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО сотрудники службы по охране биоресурсов совместно с представителями районной администрации ведут поиск белого медведя, который вышел к людям. Об опасности встречи с животным предупредил глава района Андрей Кугаевский.

«В субботу [2 сентября] в районе озера Ярото-1 белый медведь подошел близко к оленеводческому стойбищу. Оленеводов прошу соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать в экстренные службы о всех случаях появления хищника», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский.

Белый медведь вышел к чуму, хозяин которого сумел избежать встречи с опасным зверем. В данный момент идут вертолетные облеты территории для поиска животного.

Ранее URA.RU сообщило, что ямальские нефтяники сняли на видео медведицу с детенышами. Медвежья семья прогуливалась неподалеку от месторождения компании «Газпром-нефть».