В Тюмени ждут ажиотажного спроса на IT-ипотеку

Риэлторы Тюмени прогнозируют высокий спрос на IT-ипотеку из-за отмены требований к доходу

Спрос на IT-ипотеку в Тюмени вырос вдвое за последний месяц, сообщили аналитики агентства «Этажи» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Осенью 2023 года тюменске риэлторы ожидают ажиотажного спроса на IT-ипотеку из-за отмены Правительством РФ требований к доходу по этой программе. Об этом URA.RU рассказала заместители руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Поскольку это целевая ипотечная программа, то и доля интереса к ней не так велика. Однако, по мере упрощения условий программы, в том числе и отмены требований к уровню заработной платы, интерес к ней будет расти». — пояснила URA.RU Решетникова.

По ее словам, в августе спрос на эту ипотечную программу вырос практически вдвое. Отмена минимальных требований к доходу еще в несколько раз увеличит этот показатель. По данным HH.RU, в настоящий момент средняя зарплата, которую предлагают в Тюмени специалисту IT-отдела, колеблется от 45 до 55 тысяч рублей. Минимальные требования, которые отменило Правительство РФ, определяло нижнюю планку дохода в 70 тысяч рублей для городов с населением менее миллиона человек.

Ранее URA.RU рассказало, что осенью 2023 года тюменский рынок недвижимости будет неоднородным. В частности, риэлторы прогнозируют всплеск спроса на новостройки в городе, а вот в загородной недвижимости из-за решения Центробанка, намечается небольшой застой.