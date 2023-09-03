Движение на дороге прекращено с 4 сентября по 10 октября Фото: Московец Илья © URA.RU

В Тюмени перекрыли движение на улице Мельничной из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в период с 4 сентября по 10 октября прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Мельничной на участке от ул. Тарской до ул. Красных Зорь. Схемы объезда: ул. Тарская, ул. Александра Матросова, ул. Холодильная», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на улице Ленина до 1 ноября. Изначально ремонтные работы планировали завершить к концу лета.