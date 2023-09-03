03 сентября 2023

В Тюмени на месяц перекрыли дорогу из-за ремонта. Карта

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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Движение на дороге прекращено с 4 сентября по 10 октября Фото:

В Тюмени перекрыли движение на улице Мельничной из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в период с 4 сентября по 10 октября прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Мельничной на участке от ул. Тарской до ул. Красных Зорь. Схемы объезда: ул. Тарская, ул. Александра Матросова, ул. Холодильная», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на улице Ленина до 1 ноября. Изначально ремонтные работы планировали завершить к концу лета.

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В Тюмени перекрыли движение на улице Мельничной из-за ремонта дороги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в период с 4 сентября по 10 октября прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Мельничной на участке от ул. Тарской до ул. Красных Зорь. Схемы объезда: ул. Тарская, ул. Александра Матросова, ул. Холодильная», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продлили перекрытие дороги на улице Ленина до 1 ноября. Изначально ремонтные работы планировали завершить к концу лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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