Ремонт улицы Ленина в Тюмени продлили на 3 месяца

Строители планировали завершить работы до 31 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Улица Ленина в Тюмени останется закрытой для автомобилей вплоть до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации города. Изначально ремонтные работы планировали завершить к концу лета.

«В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по объекту „Капитальный ремонт по ул. Ленина“ срок прекращения движения продлен до 31.10.2023», — указано на официальном сайте мэрии. Перекрытие, как и раньше, затронет улицы Ленина, Перекопскую, Красина и Республики.

Ранее URA.RU сообщало, что этот участок должен был быть перекрыт до 31 августа. На период проведения ремонтных работ для этого организовали двустороннее движение по улице Республики. Кроме этого, из-за ремонта изменился маршрут десятков автобусов.