30 августа 2023

Ремонт улицы Ленина в Тюмени продлили на 3 месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция улицы Ленина. Тюмень
Строители планировали завершить работы до 31 августа Фото:

Улица Ленина в Тюмени останется закрытой для автомобилей вплоть до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации города. Изначально ремонтные работы планировали завершить к концу лета.

«В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по объекту „Капитальный ремонт по ул. Ленина“ срок прекращения движения продлен до 31.10.2023», — указано на официальном сайте мэрии. Перекрытие, как и раньше, затронет улицы Ленина, Перекопскую, Красина и Республики.

Ранее URA.RU сообщало, что этот участок должен был быть перекрыт до 31 августа. На период проведения ремонтных работ для этого организовали двустороннее движение по улице Республики. Кроме этого, из-за ремонта изменился маршрут десятков автобусов.

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Улица Ленина в Тюмени останется закрытой для автомобилей вплоть до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации города. Изначально ремонтные работы планировали завершить к концу лета. «В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по объекту „Капитальный ремонт по ул. Ленина“ срок прекращения движения продлен до 31.10.2023», — указано на официальном сайте мэрии. Перекрытие, как и раньше, затронет улицы Ленина, Перекопскую, Красина и Республики. Ранее URA.RU сообщало, что этот участок должен был быть перекрыт до 31 августа. На период проведения ремонтных работ для этого организовали двустороннее движение по улице Республики. Кроме этого, из-за ремонта изменился маршрут десятков автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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