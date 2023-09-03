03 сентября 2023

Тюменский кандидат от «Новых людей» нарушил договоренности, охраняемые Кремлем

Кандидат в гордуму Тюмени Манукян снялся с выборов после возбуждения уголовных дел на членов его семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, диалог
Ресурсный кандидат от «Новых людей» пошел против договоренностей, заключенных в высших кабинетах власти Фото:

Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов после возбуждения уголовных дел на членов его семьи. Кандидат без согласования выдвинулся по 16 одномандатному округу, который тюменский внутрипол уже «закрепил» за ЛДПР. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из политического бомонда региона.

«Задачу помогать либерал-демократам Кремль дал регионам еще после смерти Жириновского. Без спроса нарушая уже выстроенную конструкцию, Манукян, скорее всего, надеялся на поддержку со стороны своего друга Романа Воллерта, который сейчас работает в уральском полпредстве и отвечает за выборы в гордуму Тюмени», — поделился собеседник агентства.

Однако план не сработал. По данным URA.RU, самоотвод Манукяна порадовал мэра Руслана Кухарука. Говорят, глава города не хотел видеть бизнесмена в гордуме из-за его склонности к сутяжничеству: за последние два года у его фирмы «УралСтрой» десятки судов.

Агентство направило запрос в реготделение партии «Новые люди». Ответ на него ожидается.

Ранее Рудик Манукян снял свою кандидатуру с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем. По итогам замеров, проводимых на округе, он потенциально проходил в городскую думу Тюмени.

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Главный кандидат от «Новых людей» в гордуму Тюмени Рудик Манукян снялся с выборов после возбуждения уголовных дел на членов его семьи. Кандидат без согласования выдвинулся по 16 одномандатному округу, который тюменский внутрипол уже «закрепил» за ЛДПР. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из политического бомонда региона. «Задачу помогать либерал-демократам Кремль дал регионам еще после смерти Жириновского. Без спроса нарушая уже выстроенную конструкцию, Манукян, скорее всего, надеялся на поддержку со стороны своего друга Романа Воллерта, который сейчас работает в уральском полпредстве и отвечает за выборы в гордуму Тюмени», — поделился собеседник агентства. Однако план не сработал. По данным URA.RU, самоотвод Манукяна порадовал мэра Руслана Кухарука. Говорят, глава города не хотел видеть бизнесмена в гордуме из-за его склонности к сутяжничеству: за последние два года у его фирмы «УралСтрой» десятки судов. Агентство направило запрос в реготделение партии «Новые люди». Ответ на него ожидается. Ранее Рудик Манукян снял свою кандидатуру с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем. По итогам замеров, проводимых на округе, он потенциально проходил в городскую думу Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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