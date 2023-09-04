В центре Екатеринбурга прозвучат песни Юрия Шатунова в честь его юбилея

Юрий Шатунов скончался летом 2022 года из-за проблем с сердцем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В День рождения легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова в Екатеринбурге устроят акцию, почтив память скончавшегося в прошлом году музыканта. Вечером 6 сентября на медиаэкране на главной пешеходной улице города прозвучат главные хиты экс-солиста группы «Ласковый май».

«К нам обратился городской фан-клуб певца с просьбой провести памятную акцию в честь Юрия Шатунова. Возможности медиаэкрана позволяют откликнуться на просьбу фан-клуба: например, в прошедшее воскресенье мы транслировали клип на песню Михаила Шуфутинского „Третье сентября“», — рассказали URA.RU в компании «Сима-ленд».

Музыкальная акция состоится 6 сентября в 20:30 на пересечении улиц Вайнера и проспекта Ленина под медиаэкраном. Зрители смогут услышать четыре песни легенды поп-эстрады и увидеть небольшое шоу. Всем желающим присоединиться рекомендуется прийти в костюме времен 1990-х.

Медиаэкран над улицей Вайнера под торжественный салют открыли 12 августа. Он стал одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга.