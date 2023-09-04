ВЦИОМ: почти 80% россиян одобрили военную подготовку в школах

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых, зарница, военная подготовка, военные игры
Большинство опрошенных россиян выступило за введение НВП в школах Фото:

В России 78% опрошенных граждан положительно относятся к занятиям по начальной военной подготовке в школе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По результатам опроса <…> выяснилось, что 78% опрошенных россиян одобряют школьные занятия по начальной военной подготовке (НВП)», — передает «Ридус» результаты исследования. Многие граждане уверены, что старшеклассникам нужно научиться обращаться с оружием, а также освоить навыки самообороны и оказания первой помощи.

При этом 9% респондентов выступили против введения этого предмета. Также 2% остались равнодушными.

Ранее стало известно, что в некоторых российских городах для школьников начали проводить занятия по НВП. Так, ученикам в Свердловской области с 1 сентября ввели курсы начальной военной подготовки. Также в Кургане подростки уже тренировались брать штурмом здания.

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В России 78% опрошенных граждан положительно относятся к занятиям по начальной военной подготовке в школе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «По результатам опроса <…> выяснилось, что 78% опрошенных россиян одобряют школьные занятия по начальной военной подготовке (НВП)», — передает «Ридус» результаты исследования. Многие граждане уверены, что старшеклассникам нужно научиться обращаться с оружием, а также освоить навыки самообороны и оказания первой помощи. При этом 9% респондентов выступили против введения этого предмета. Также 2% остались равнодушными. Ранее стало известно, что в некоторых российских городах для школьников начали проводить занятия по НВП. Так, ученикам в Свердловской области с 1 сентября ввели курсы начальной военной подготовки. Также в Кургане подростки уже тренировались брать штурмом здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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