ВЦИОМ: почти 80% россиян одобрили военную подготовку в школах

В России 78% опрошенных граждан положительно относятся к занятиям по начальной военной подготовке в школе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«По результатам опроса <…> выяснилось, что 78% опрошенных россиян одобряют школьные занятия по начальной военной подготовке (НВП)», — передает «Ридус» результаты исследования. Многие граждане уверены, что старшеклассникам нужно научиться обращаться с оружием, а также освоить навыки самообороны и оказания первой помощи.
При этом 9% респондентов выступили против введения этого предмета. Также 2% остались равнодушными.
Ранее стало известно, что в некоторых российских городах для школьников начали проводить занятия по НВП. Так, ученикам в Свердловской области с 1 сентября ввели курсы начальной военной подготовки. Также в Кургане подростки уже тренировались брать штурмом здания.
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