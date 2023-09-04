Шойгу намекнул на проведение совместных учений с Северной Кореей

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
РФ и КНДР могут провести совместные учения, подчеркнул Сергей Шойгу Фото:

Россия и КНДР могут провести совместные военные учения. Такой исход предположил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Почему нет? Мы соседи», — ответил Сергей Шойгу на вопрос журналистов о возможном проведении военных учений между РФ и Северной Кореей. Об этом министр рассказал в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана соответственно. Ее трансляцию проводил телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило Северной Корее провести совместные учения. 27 июля Сергей Шойгу также встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они обменялись мнениями по вопросам безопасности.

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Россия и КНДР могут провести совместные военные учения. Такой исход предположил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Почему нет? Мы соседи», — ответил Сергей Шойгу на вопрос журналистов о возможном проведении военных учений между РФ и Северной Кореей. Об этом министр рассказал в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана соответственно. Ее трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило Северной Корее провести совместные учения. 27 июля Сергей Шойгу также встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они обменялись мнениями по вопросам безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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