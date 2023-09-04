Шойгу намекнул на проведение совместных учений с Северной Кореей

РФ и КНДР могут провести совместные учения, подчеркнул Сергей Шойгу
Россия и КНДР могут провести совместные военные учения. Такой исход предположил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Почему нет? Мы соседи», — ответил Сергей Шойгу на вопрос журналистов о возможном проведении военных учений между РФ и Северной Кореей. Об этом министр рассказал в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана соответственно. Ее трансляцию проводил телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ предложило Северной Корее провести совместные учения. 27 июля Сергей Шойгу также встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они обменялись мнениями по вопросам безопасности.
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