Политолог Гайич назвал условие по вступлению Сербии в БРИКС

Политолог Гайич: страны БРИКС увеличили свое присутствие в Сербии

05 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сербы отказались от идеи вступления в ЕС, сказал Стеван Гайич Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сербия неофициально уже находится в БРИКС, но вступить в объединение сможет только после победоносного завершения Россией спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «До победы России Сербия не будет вступать в БРИКС официально, но она многое интегрировала со странами объединения. Китай стал самым большим инвестором в Сербии. Еще сильнее расширена связь с секторами российской энергетики и безопасности. Сербия купила систему „Панцирь-С1“ у России, купила систему FK-3 от Китая. Объединение Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Индия увеличили свое присутствие в Сербии, особенно за последние 10 лет. Так что, де-факто, Сербия уже находится негласно в БРИКС», — сказал Стеван Гайич. По его словам, Европа не поддерживает сближение со странами БРИКС. «В Сербию приехало порядка 200 тысяч русских после начала СВО. Сейчас это создает панику в ЕС, потому что наше государство, естественно, делает все возможные усилия, чтобы облегчить получение гражданства. Нам такая эмиграция нужна. Русские люди, как и мы, тоже из православной культуры. Легко интегрируются, с ними не возникают никаких проблем», — отметил политолог. Он объяснил, почему Сербии невыгодно вступать в ЕС. «Перейдя на евро, страна лишилась бы финансовой суверенности полностью. Количество сторонников вступления в ЕС снижается с каждым годом. Большинство сербов абсолютно прорусски ориентированы. Чем моложе поколения, тем они более радикально антизападно ориентированы. Европа своим поведением создала поколение молодых, очень злых сербов, которые им не простят, им не забудут ничего», — отметил собеседник URA.RU. Сербское «Движение социалистов» планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости депутат Скупщины Боян Торбица. Расширение союза позволит предоставить альтернативу доллару, что будет означать крах гегемонии Запада, сообщил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сербия неофициально уже находится в БРИКС, но вступить в объединение сможет только после победоносного завершения Россией спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «До победы России Сербия не будет вступать в БРИКС официально, но она многое интегрировала со странами объединения. Китай стал самым большим инвестором в Сербии. Еще сильнее расширена связь с секторами российской энергетики и безопасности. Сербия купила систему „Панцирь-С1“ у России, купила систему FK-3 от Китая. Объединение Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Индия увеличили свое присутствие в Сербии, особенно за последние 10 лет. Так что, де-факто, Сербия уже находится негласно в БРИКС», — сказал Стеван Гайич. По его словам, Европа не поддерживает сближение со странами БРИКС. «В Сербию приехало порядка 200 тысяч русских после начала СВО. Сейчас это создает панику в ЕС, потому что наше государство, естественно, делает все возможные усилия, чтобы облегчить получение гражданства. Нам такая эмиграция нужна. Русские люди, как и мы, тоже из православной культуры. Легко интегрируются, с ними не возникают никаких проблем», — отметил политолог. Он объяснил, почему Сербии невыгодно вступать в ЕС. «Перейдя на евро, страна лишилась бы финансовой суверенности полностью. Количество сторонников вступления в ЕС снижается с каждым годом. Большинство сербов абсолютно прорусски ориентированы. Чем моложе поколения, тем они более радикально антизападно ориентированы. Европа своим поведением создала поколение молодых, очень злых сербов, которые им не простят, им не забудут ничего», — отметил собеседник URA.RU. Сербское «Движение социалистов» планирует провести осенью конгресс для ознакомления с условиями и преимуществами членства в БРИКС, сообщил РИА Новости депутат Скупщины Боян Торбица. Расширение союза позволит предоставить альтернативу доллару, что будет означать крах гегемонии Запада, сообщил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.