Организатором являлась 32-летняя женщина Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полиция задержала в Нефтеюганске организатора незаконного казино. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального игорного клуба. Полицейские установили, что игорное заведение располагалось в нежилом помещении в 5 микрорайоне. В ходе обысковых мероприятий из заведения изъято 9 системных блоков, при помощи которых осуществлялись азартные игры, а также выручка от криминального бизнеса в размере 156 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства организатора бухгалтерскую документацию игорного клуба и 450 тысяч рублей, предположительно, полученные незаконным путем. По материалам полицейских следователи СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей — незаконная организация и проведение азартных игр.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить ОПГ за открытие незаконного казино. Восемь участников преступной группы в период с декабря 2021 по май 2022 года проводили на территории Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования.