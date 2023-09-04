Полиция задержала организатора незаконного казино в ХМАО. Видео

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Организатором являлась 32-летняя женщина Фото:

Полиция задержала в Нефтеюганске организатора незаконного казино. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального игорного клуба. Полицейские установили, что игорное заведение располагалось в нежилом помещении в 5 микрорайоне. В ходе обысковых мероприятий из заведения изъято 9 системных блоков, при помощи которых осуществлялись азартные игры, а также выручка от криминального бизнеса в размере 156 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства организатора бухгалтерскую документацию игорного клуба и 450 тысяч рублей, предположительно, полученные незаконным путем. По материалам полицейских следователи СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей — незаконная организация и проведение азартных игр.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить ОПГ за открытие незаконного казино. Восемь участников преступной группы в период с декабря 2021 по май 2022 года проводили на территории Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования.

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Полиция задержала в Нефтеюганске организатора незаконного казино. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального игорного клуба. Полицейские установили, что игорное заведение располагалось в нежилом помещении в 5 микрорайоне. В ходе обысковых мероприятий из заведения изъято 9 системных блоков, при помощи которых осуществлялись азартные игры, а также выручка от криминального бизнеса в размере 156 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства организатора бухгалтерскую документацию игорного клуба и 450 тысяч рублей, предположительно, полученные незаконным путем. По материалам полицейских следователи СКР по ХМАО возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей — незаконная организация и проведение азартных игр. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить ОПГ за открытие незаконного казино. Восемь участников преступной группы в период с декабря 2021 по май 2022 года проводили на территории Нижневартовска азартные игры с использованием игрового оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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