Помощник президента РФ Ушаков: от Киева не приходят сигналы о мирных переговорах

Москва не получала никаких сигналов от Киева о возможности проведения мирных переговоров. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов другой стороны (Украины — прим. URA.RU) насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели», — сказал Юрий Ушаков в
Ранее правительство Украины приняло постановление, которое исключает любые уступки России ради прекращения конфликта. Согласно документу, перемирие возможно только в случае восстановления Киевом контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В Кремле в свою очередь заявили, что главное условие мирных переговоров — сохранение новых регионов в составе РФ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.