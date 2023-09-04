Помощник президента РФ Ушаков: от Киева не приходят сигналы о мирных переговорах 04 сентября 2023 в 23:29 Размер текста - 17 + По словам Юрия Ушакова, Украина не стремится начать переговоры с РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва не получала никаких сигналов от Киева о возможности проведения мирных переговоров. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов другой стороны (Украины — прим. URA.RU) насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели», — сказал Юрий Ушаков в интервью на Первом канале. Ранее правительство Украины приняло постановление, которое исключает любые уступки России ради прекращения конфликта. Согласно документу, перемирие возможно только в случае восстановления Киевом контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В Кремле в свою очередь заявили, что главное условие мирных переговоров — сохранение новых регионов в составе РФ. Москва не получала никаких сигналов от Киева о возможности проведения мирных переговоров. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов другой стороны (Украины — прим. URA.RU) насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели», — сказал Юрий Ушаков в интервью на Первом канале. Ранее правительство Украины приняло постановление, которое исключает любые уступки России ради прекращения конфликта. Согласно документу, перемирие возможно только в случае восстановления Киевом контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В Кремле в свою очередь заявили, что главное условие мирных переговоров — сохранение новых регионов в составе РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям