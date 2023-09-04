Помощник президента РФ Ушаков: от Киева не приходят сигналы о мирных переговорах

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Ушаков Юрий, помощник Президента, с визитом по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, говорит по телефону, ушаков юрий
По словам Юрия Ушакова, Украина не стремится начать переговоры с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Москва не получала никаких сигналов от Киева о возможности проведения мирных переговоров. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов другой стороны (Украины — прим. URA.RU) насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели», — сказал Юрий Ушаков в интервью на Первом канале.

Ранее правительство Украины приняло постановление, которое исключает любые уступки России ради прекращения конфликта. Согласно документу, перемирие возможно только в случае восстановления Киевом контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В Кремле в свою очередь заявили, что главное условие мирных переговоров — сохранение новых регионов в составе РФ.

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Москва не получала никаких сигналов от Киева о возможности проведения мирных переговоров. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов другой стороны (Украины — прим. URA.RU) насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели», — сказал Юрий Ушаков в интервью на Первом канале. Ранее правительство Украины приняло постановление, которое исключает любые уступки России ради прекращения конфликта. Согласно документу, перемирие возможно только в случае восстановления Киевом контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В Кремле в свою очередь заявили, что главное условие мирных переговоров — сохранение новых регионов в составе РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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