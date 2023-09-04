Противники свердловского мэра натравили на него руководство Госдумы

Лидеру ЛДПР Слуцкому доложили о главной проблеме Первоуральска

Леонид Слуцкий улетит из Екатеринбурга утром 5 сентября Фото: Московец Илья © URA.RU

Оппоненты главы Первоуральска Игоря Кабца привлекли к конфликту с ним руководство Госдумы. Это произошло на встрече лидера ЛДПР Леонида Слуцкого с партактивом в Екатеринбурге вечером 4 сентября.

Депутат первоуральской думы Дмитрий Хаймин, представитель авторитетной бизнес-группы, выступающей за отставку Кабца, пожаловался на плохую воду. «Запустили недавно фильтровальную станцию, но она, по всей видимости, не работает надлежащим образом. Я привлек прокуратуру, Ростехнадзор, чтобы проверили, но пока [безрезультатно]», — передает слова Хаймина корреспондент URA.RU.

«Здесь с нами наш сибиряк, член комитета [Госдумы] по экологии [Евгений] Марков. Я ему поручу посетить Первоуральск и дать мне заключение. После этого мы — при необходимости — высадим там десант из комитета по экологии во главе с председателем, бывшим министром [природы] Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, а после этого попросим [губернатора Евгения] Куйвашева и его команду разобраться, что случилось и почему Первоуральск должен пить отравленную воду», — ответил Слуцкий.

Вместе с екатеринбургскими покровителями Хаймина отставки Кабца добивалась группа «Синара», владеющая главным предприятием города — Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ). Их позицию поддержали предприятия «Динур», «Уником» и «Русский хром».

14 августа оппоненты действующего мэра выдвинули на конкурс своего кандидата — GRщика ПНТЗ Андрея Палатова. Однако уже на следующий день Куйвашев во время визита в город дал понять заинтересованным кланам, что Кабец остается. Бенефициаром этого решения считается бывший владелец ПНТЗ Андрей Комаров (сейчас контролирует «Киберсталь»).