04 сентября 2023

Сальдо: ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Украинская артиллерия обстреляла своих солдат, рассказал Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по своим солдатам, которые попытались покинуть позиции в Херсонской области из-за отсутствия еды и боеприпасов. Солдаты сдались в плен силам РФ, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Так же случилось и с Ярошенко и Маштегой (украинские боевики, попавшие в плен к русским военным — прим. URA.RU): заставили c группой таких же мобилизованных поехать на острова, где бросили на несколько дней без подвоза еды и боеприпасов. Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!», — пишет Сальдо в своем telegram-канале.

Старшего из группы тяжело ранили, он попросил оставить его и уходить. Двоим военным из 123-й бригады теробороны Ярошенко и Маштеге удалось выйти на наших солдат и сдаться в плен.

Ранее Сальдо раскрыл, сколько бойцов ВСУ пропали при попытке переплыть Днепр. По его словам, ВСУ потеряли 100 бойцов убитыми и ранеными при попытках переправиться через Днепр и высадится на берег в Херсонской области. Всего за месяц украинская армия потеряла 400 солдат в регионе.

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Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по своим солдатам, которые попытались покинуть позиции в Херсонской области из-за отсутствия еды и боеприпасов. Солдаты сдались в плен силам РФ, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Так же случилось и с Ярошенко и Маштегой (украинские боевики, попавшие в плен к русским военным — прим. URA.RU): заставили c группой таких же мобилизованных поехать на острова, где бросили на несколько дней без подвоза еды и боеприпасов. Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Старшего из группы тяжело ранили, он попросил оставить его и уходить. Двоим военным из 123-й бригады теробороны Ярошенко и Маштеге удалось выйти на наших солдат и сдаться в плен. Ранее Сальдо раскрыл, сколько бойцов ВСУ пропали при попытке переплыть Днепр. По его словам, ВСУ потеряли 100 бойцов убитыми и ранеными при попытках переправиться через Днепр и высадится на берег в Херсонской области. Всего за месяц украинская армия потеряла 400 солдат в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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