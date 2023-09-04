Сальдо: ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по своим солдатам, которые попытались покинуть позиции в Херсонской области из-за отсутствия еды и боеприпасов. Солдаты сдались в плен силам РФ, сообщил в своем telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Так же случилось и с Ярошенко и Маштегой (украинские боевики, попавшие в плен к русским военным — прим. URA.RU): заставили c группой таких же мобилизованных поехать на острова, где бросили на несколько дней без подвоза еды и боеприпасов. Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!», —
Старшего из группы тяжело ранили, он попросил оставить его и уходить. Двоим военным из 123-й бригады теробороны Ярошенко и Маштеге удалось выйти на наших солдат и сдаться в плен.
Ранее Сальдо раскрыл, сколько бойцов ВСУ пропали при попытке переплыть Днепр. По его словам, ВСУ потеряли 100 бойцов убитыми и ранеными при попытках переправиться через Днепр и высадится на берег в Херсонской области. Всего за месяц украинская армия потеряла 400 солдат в регионе.
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