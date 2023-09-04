04 сентября 2023

Кулеба: Киев не пойдет на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Киев не рассматривает уступки по зерновой сделке, про которые говорил Эрдоган Фото:

Власти Украины не пойдут на уступки для возобновлению зерновой сделки, о которых ранее сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», — подчеркнул Кулеба. Его цитирует СМИ Украины «Страна.ua».

Министр отметил, что киевские дипломаты взаимодействовали с турецкой стороной до встречи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Тогда представители Украины «четко все разъяснили». Теперь они хотят услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, а далее примут решение.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям в Киеве нужно смягчить свою позицию в отношении совместных с Москвой шагов для решений по зерновой сделке. Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта, пишет RT.

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Власти Украины не пойдут на уступки для возобновлению зерновой сделки, о которых ранее сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», — подчеркнул Кулеба. Его цитирует СМИ Украины «Страна.ua». Министр отметил, что киевские дипломаты взаимодействовали с турецкой стороной до встречи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Тогда представители Украины «четко все разъяснили». Теперь они хотят услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, а далее примут решение. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям в Киеве нужно смягчить свою позицию в отношении совместных с Москвой шагов для решений по зерновой сделке. Турция готова взять на себя посредничество в мирных переговорах для урегулирования украинского конфликта, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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