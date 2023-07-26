«Известия»: заводчиков собак и кошек хотят обложить налогом

27 июля 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили обложить налогом заводчиков домашних животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Госдуме предложили законопроект, согласно которому заводчики собак и кошек обязаны будут платить налог. Об этом заявил автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов. «К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов», — цитируют «Известия» слова Бурматова. Он добавил, что законопроект поможет решить проблему, так называемых черных заводчиков. Уточняется, что органы власти планируется наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. По мнению Бурматова, нередко заводчики домашних животных занимаются их разведением в неподобающих условиях. Автор законопроекта подчеркнул, что ему известен случай, когда заводчик держал 70 пуделей в одной квартире. Из-за этого страдали как сами животные, так и соседи в многоквартирном доме. По данным издания, в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, законопроект получил предварительную поддержку Минприроды, документ отправлен для официального отзыва в кабмин. Ранее сообщалось, что регистрация домашних животных в России должна быть простой и бесплатной, без введения каких-либо штрафов и наказаний. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме предложили законопроект, согласно которому заводчики собак и кошек обязаны будут платить налог. Об этом заявил автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов. «К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов», — цитируют «Известия» слова Бурматова. Он добавил, что законопроект поможет решить проблему, так называемых черных заводчиков. Уточняется, что органы власти планируется наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. По мнению Бурматова, нередко заводчики домашних животных занимаются их разведением в неподобающих условиях. Автор законопроекта подчеркнул, что ему известен случай, когда заводчик держал 70 пуделей в одной квартире. Из-за этого страдали как сами животные, так и соседи в многоквартирном доме. По данным издания, в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, законопроект получил предварительную поддержку Минприроды, документ отправлен для официального отзыва в кабмин. Ранее сообщалось, что регистрация домашних животных в России должна быть простой и бесплатной, без введения каких-либо штрафов и наказаний. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.