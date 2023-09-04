Против фонда Умерова возбудили дело по факту нарушения закона о труде

05 сентября 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

На Украине возбудили дело против фонда, который возглавляет кандидат в министры обороны страны Рустем Умеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возбуждено уголовное дело в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, который возглавляет кандидат на пост министра обороны страны Рустем Умеров из-за нарушений закона о труде. Об этом сообщает издание «Украинские новости». «В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины… На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем — Александр Федоришин», — говорится в материале. Там уточняется, что дело завели по факту грубого нарушения законодательства о труде. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны страны Рустема Умерова, напоминает RT. Сейчас Умеров является начальником фонда госимущества.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, который возглавляет кандидат на пост министра обороны страны Рустем Умеров из-за нарушений закона о труде. Об этом сообщает издание «Украинские новости». «В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины… На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем — Александр Федоришин», — говорится в материале. Там уточняется, что дело завели по факту грубого нарушения законодательства о труде. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны страны Рустема Умерова, напоминает RT. Сейчас Умеров является начальником фонда госимущества.