04 сентября 2023

Против фонда Умерова возбудили дело по факту нарушения закона о труде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, уголовное дело, прокурор, арест, правосудие, дело, материалы
На Украине возбудили дело против фонда, который возглавляет кандидат в министры обороны страны Рустем Умеров Фото:

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, который возглавляет кандидат на пост министра обороны страны Рустем Умеров из-за нарушений закона о труде. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

«В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины… На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем — Александр Федоришин», — говорится в материале. Там уточняется, что дело завели по факту грубого нарушения законодательства о труде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны страны Рустема Умерова, напоминает RT. Сейчас Умеров является начальником фонда госимущества.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возбуждено уголовное дело в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, который возглавляет кандидат на пост министра обороны страны Рустем Умеров из-за нарушений закона о труде. Об этом сообщает издание «Украинские новости». «В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины… На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем — Александр Федоришин», — говорится в материале. Там уточняется, что дело завели по факту грубого нарушения законодательства о труде. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны страны Рустема Умерова, напоминает RT. Сейчас Умеров является начальником фонда госимущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...